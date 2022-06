Offre Apprentissage : Chef.fe de projet événementiel – Fédération Française de Badminton (FFBaD)

Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)

Lieu : Saint-Ouen (93400) + déplacements sur certains événements

Type de contrat : CONTRAT D’APPRENTISSAGE

Secteur : Evénementiel

Echéance : Septembre 2022

La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français.

Au sein du secteur Evénementiel, la FFBaD recherche un.e alternant.e « Chef.fe de projet événementiel » dans le cadre de l’organisation ou de la supervision des événements internationaux tels que les Yonex Internationaux de France, l’Orléans Masters et les Championnats d’Europe par équipe mixte 2023, ainsi que des événements nationaux.

MISSIONS PRINCIPALES

Intégré.e au sein du service événementiel, vous accompagnerez les chefs de projet dans leurs activités :

– Suivi du service aux délégations : transports, guides d’information…

– Saisie et gestion des accréditations

– Contact et gestion de prestataires

– Rédaction de documents de coordination

– Gestion et inventaire de stock

Les missions et le niveau de responsabilité / d’autonomie pourront s’adapter au profil de l’apprenti et évoluer au fil de l’année. Cette expérience professionnelle pourra aboutir à une pérennisation du poste.

COMPÉTENCES ASSOCIÉES

– Expression écrite et orale

– Proactivité, autonomie

– Rigueur, sérieux, méthode et organisation

– Maîtrise du pack office

– Maîtrise de l’anglais impérative (écrit/parlé)

PROFIL RECHERCHÉ

Bac +3 minimum.

Première expérience professionnelle dans l’événementiel sportif appréciée.

Aptitudes recommandées : bon relationnel, capacité à travailler en équipe, créativité et bonne capacité de réaction face aux imprévus.

Votre dossier complet de candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser par mail, à l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org