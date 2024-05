Offre Alternance : Assistant(e) Chargé(e) de communication – L’Equipe

Le groupe L’Équipe, filiale du Groupe Amaury, est un acteur majeur du sport français, avec une marque forte et fédératrice qui informe et divertit sur tous les supports : un journal et des magazines, un bouquet de chaînes (la chaine L’Équipe, L’Équipe live 1, L’Équipe live 2), une plateforme (site et application) et des réseaux sociaux.

La Direction de la communication recherche un(e) :

Alternant(e) Assistant(e) Chargé(e) de communication

Missions :

Rattaché(e) à la Direction de la Communication, de la RSE et des Relations Presse, vos missions seront les suivantes :

• Relations Médias :

– Participation aux réunions éditoriales des supports du Groupe L’Équipe ;

– Rédaction de communiqués de presse/ bulletin des programmes ;

– Promouvoir les contenus du Groupe L’Équipe auprès des journalistes externes ;

– Relances téléphoniques / mises à jour de fichiers presse ;

– Revues de presse ;

• Communication publicitaire :

– Suivi des briefs des autopromotions à destination du studio graphique ;

– Réservation des espaces autopromotionnels sur les supports du Groupe L’Equipe ;

– Participation aux réunions avec l’agence publicitaire ;

– Suivi des échanges avec les médias partenaires ;

• Communication interne / RSE

– Participation à l’animation et la rédaction de contenus pour la plateforme de communication interne ;

– Participation à l’organisation d’événements, animations internes ;

– Soutien à la mise à la place de la stratégie RSE ;

• Partenariats :

– Réservation des espaces publicitaires des partenaires sur les supports du Groupe L’Equipe ;

– Participation à la gestion de dispositifs terrain événementiels ;

– Mise en œuvre des activations des partenariats (dont le suivi billetterie hospitalité dans le cadre de la Loi Sapin II) ;

• Fondaction L’Équipe :

– Suivi des actions solidaires ;

– Animation de la page LinkedIn et twitter Pro.

Profil :

• De formation supérieure BAC+4/5, vous justifiez d’un goût et d’une culture très marqués pour le sport ;

• Capacité à intégrer rapidement les valeurs de nos marques et nos codes de communication ;

• Créativité, curiosité, autonomie, réactivité, relationnel et goût du travail en équipe ;

• Maîtrise du pack office ;

• Bonne culture du digital et des médias ;

• Forte affinité avec l’univers du sport ;

• Une première expérience en stage en opérations de communication de marque à serait un plus.

Poste en contrat d’alternance (apprentissage ou professionnalisation) basé à Boulogne-Billancourt à partir de septembre 2024.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature sous la réf. ALTCOM par email à : recrutement@lequipe.fr et sdelobelle@lequipe.fr