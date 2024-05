Offre de Stage : Assistant Chef de projet Digital – Aono

À partir de juillet 2024 – 6 mois

NOTRE AGENCE

● Aono est une agence accompagnant les acteurs du sport (annonceurs, fédérations, clubs, sportifs) dans la définition et le déploiement de leur stratégie de Partenariat et de Fan Experience.

● Nous les aidons à atteindre leurs objectifs en déployant notamment des expériences Digitales (SoMe, Brand content) et des expériences terrain (Ex et In stadia, en Points de vente, etc.).

● Nous comptons parmi nos clients la FFF, la FFR, la LNR, EDF, KFC, Intermarché, Arkema, Fnac Darty, Andros, Panini, etc.

VOS MISSIONS

● Notre philosophie et notre mode de fonctionnement font que vos missions auront un impact direct sur les performances de l’agence :

○ Stratégie :

■ Veille et benchmark

■ Réflexion autour des activations

○ Digital :

■ Participation à l’élaboration de stratégies social media et mise en application pour les Marques

■ Participation à l’élaboration du suivi éditorial et à sa réalisation

■ Gestion des campagnes Digitales et community management

■ Production de reportings détaillés hebdomadaires

■ Suivi de projet : production de documents supports, briefs, coordination avec différents acteurs

■ Réalisation de bilans détaillés

VOTRE PROFIL

● Nous recherchons un assistant chef de projet digital

● Etudiant(e) en M1/M2 en Université ou École de Commerce, spécialisation Marketing / Communication, une passion pour le Sport

● Une connaissance approfondie du Football, du Rugby et/ou des sports Olympiques serait un plus

● Le / la candidat(e) devra être force de proposition, énergique, curieux(se) et faire preuve d’autonomie et de rigueur

● La maîtrise de la Suite Office sur PC (Excel, Word, Powerpoint, Outlook) est nécessaire

● Des bases sur Photoshop et Illustrator ou en montage vidéo seraient un vrai plus

TYPE DE CONTRAT

● Stage conventionné, année de césure ou stage de fin d’études

● Poste basé à Paris 17ème, pour une disponibilité à partir du 1er juillet 2024

● Durée : 6 mois minimum

● Indemnité de stage : 800€ + titre de transport (100%)

COMMENT POSTULER ?

● En nous envoyant à recrutements@aono.fr avec pour objet « Offre Stage Digital » :

○ Votre CV

○ Votre lettre de motivation