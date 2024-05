Offre Emploi (CDI) : Community Manager – Stade de Reims

Le Stade de Reims est à la recherche d’un Community Manager. Rattaché(e) au service communication du club et sous la responsabilité du Responsable Communication, vous collaborerez avec un Journaliste Reporter d’Images (JRI), une graphiste et une Community Manager pour créer et diffuser des contenus attractifs.

Le Stade de Reims a toujours utilisé la communication digitale comme un levier pour se démarquer.

Nous recherchons une personne créative, capable de proposer des idées, tout en respectant la ligne directrice établie par le club et la Responsable Communication. Votre aptitude à combiner innovation et compréhension des enjeux du club sera déterminant pour participer au déploiement de notre communication digitale.

Vous êtes motivé(e) à l’idée de rejoindre une équipe dynamique et vous mettre au service d’un club qui compte dans le paysage sportif français ? Alors adressez-nous votre candidature !

Lieu de Travail : Centre de Vie Raymond KOPA – déplacements dans toute la France.

Période : Poste à pourvoir dès que possible

Principales missions

Gestion et animation des réseaux sociaux

• Créer et publier des contenus (textes, images, vidéos) pour promouvoir les résultats du club et les performances des joueurs (pro, pro2, académie, féminines) nécessitant une présence sur les entraînements et les matchs à domicile.

• Assurer le live tweet lors des matchs de l’équipe professionnelle

• Partager et mettre en avant les activités du club en lien avec le service marketing et billetterie.

• Interagir avec les supporters, répondre à leurs questions et commentaires, favoriser l’engagement.

• Proposer de nouveaux contenus

• Assurer l’analyse et le reporting performance des réseaux sociaux

• Assurer une veille concurrentielle, détecter les nouvelles tendances et surveiller la réputation en ligne du club.

Gestion et animation du site internet

• Ecriture et publication d’articles quotidiennement sur les activités du club

• Ecriture et publication des résumés de matchs

La liste des missions n’est pas exhaustive et pourra être ajustée selon les besoins spécifiques identifiés par la Responsable Communication, ainsi que selon les compétences et les intérêts du candidat retenu.

Profil recherché

• De niveau Bac+3 avec une expérience réussie à un poste similaire de 2 à 3 ans

• Très bonne connaissance du football et du fonctionnement d’un club professionnel

• Capacité à travailler efficacement dans des délais impartis

• Rigueur, aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

• Créativité et force de proposition

• Sensibilité pour la photographie et la vidéo

• Maitrise avancée de la suite Adobe (Photoshop et Premiere Pro)

• Maitrise de l’anglais

• Forte disponibilité le week-end

• Enthousiasme

Pour postuler : ressourceshumaines@stade-de-reims.com