Offre Emploi : Chef de projet relations institutionnelles – Fédération Française de Football

Dans le cadre d’un CDI à pourvoir à partir de juin, nous sommes à la recherche d’un(e) Chef(fe) de Projet Relations Institutionnelles. Rattaché(e) à la Direction des Relations Institutionnelles et Internationales et des Compétitions Internationales (DRIICI), vous mettrez en œuvre la stratégie de la direction et assurerez la définition et le suivi des modalités de coopération avec les parties prenantes institutionnelles de la FFF.

À ce titre, ses missions principales seront les suivantes :

1.Mise en œuvre et suivi des activités institutionnelles de la FFF

Soutenir administrativement l’organisation des réunions du Comité Exécutif de la FFF (convocation, préparation des dossiers à l’ordre du jour, réservation de salles, etc.) ;

Assurer le lien entre les Directions de la FFF et les parties prenantes sur le plan national (Fédérations sportives françaises, Ligue de Football Professionnel, AMF, ANDES, CNDS, etc.) ;

Suivre le contrat de délégation de service public de la FFF en lien avec les Directions concernées ;

Piloter des projets transversaux ainsi que leur suivi budgétaire ;

Produire des comptes-rendus et assurer le suivi des projets ;

Coordonner des événements organisés à la FFF ;

Assurer le suivi de l’accueil de délégations externes à la FFF (administratif et logistique) ;

Rédiger et archiver des courriers officiels entrants et sortants ;

Réaliser des missions administratives diverses (demandes d’achat, commande de goodies et équipements, etc.).

2. Gestion du Conseil National de l’Éthique (CNE)

Rédiger et coordonner les saisines du CNE ;

Suivre les décisions et sanctions ;

Réaliser une veille et une analyse juridique ;

Organiser des réunions ;

Rédiger des notes.

Nous sommes à la recherche d’un talent répondant au profil suivant :

De formation Bac +5 en droit, management du sport ou en sciences politiques, vous avez idéalement entre 1 et 3 ans d’expériences sur des fonctions et dans un domaine équivalents;

Vous justifiez d’une excellente connaissance de l’environnement sportif national et international et possédez de bonnes connaissances juridique ;

Maîtrise du pack office ;

Aisance rédactionnelle ;

Anglais courant impératif. La maîtrise d’une autre langue serait un plus.

Les bénéficiaires d’une reconnaissance de travailleur handicapé ou assimilés sont les bienvenus.

Votre candidature est attendue au plus tard pour le 9 juin.

Pour postuler, rendez-vous ici