Offre Emploi : Responsable de magasin – Intersport Moulins-lès-Metz

Notre groupe compte à ce jour 7 magasins. Pour nous accompagner dans notre développement et renforcer nos équipes sur le magasin de Moulins Lès Metz, INTERSPORTS WAVES, nous recrutons un responsable de magasin H/F.

Directement rattaché(e) à l’adhérent, vous êtes en charge de l’exploitation de notre point de vente au sein duquel vous mettez en œuvre le concept commercial de l’enseigne. Véritable chef d’orchestre, vous pilotez et coordonnez vos équipes tout en participant aux tâches opérationnelles quotidiennes. Vous garantissez le respect de la politique commerciale et sociale de l’entreprise.

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :

Participer à l’élaboration des politiques et choix stratégiques pour développer le CA et la rentabilité du magasin

Garantir les résultats économiques et la bonne tenue commerciale du magasin dans le respect des procédures internes et du concept INTERSPORT

Gérer et suivre les indicateurs de performance et autre reporting en vue d’une amélioration continue

Contrôler les procédures internes : logistique (flux des marchandises), informatique (réception), financier (caisse)

Assurer la sécurité des biens et des personnes en veillant au respect des process internes d’ouverture et de fermeture du magasin (ERP)

Entretenir des relations commerciales avec vos partenaires locaux (commerçants, mairie…)

Se tenir informé(e) de la concurrence et de l’évolution du marché et en informe son équipe et sa hiérarchie

Manager votre équipe magasin en complète autonomie (organisation, planning, recrutement, formation, évaluation, évolution…)

Intégrer, accompagner, former et faire réussir votre équipe par votre présence et vos conseils, notamment dans leurs actes de vente et dans l’expérience clients apportée

Respecter et faire respecter les obligations légales et conventionnelles vis à vis du personnel (droit social)

Avantage : Titres restaurant (10€/jour), prime variable, mutuelle, prévoyance

Vous serez accompagné et formé aux méthodes et outils de travail.

Profil

Passionné(e) par votre métier, vous savez faire preuve de diplomatie et de pédagogie pour construire un projet d’entreprise et accompagner votre équipe vers l’atteinte de ses objectifs.

Véritable leader et Homme de terrain, votre maîtrise de la gestion polyvalente d’un point de vente, votre aisance dans la pratique d’un management opérationnel et collaboratif et votre culture du résultat vous permettront de réussir sur ce poste.

Et si vous pratiquez un ou plusieurs sports en lien avec nos univers sportifs, alors vous-aussi, vous encouragerez le goût du sport chez les français.

Idéalement diplômé(e) d’une formation supérieure dans le domaine du commerce, de la vente ou du management, vous justifiez d’une expérience d’au moins 2 années sur un poste similaire, vous permettant une bonne maîtrise de l’ensemble des processus et concepts commerciaux, et ce, idéalement dans la distribution d’articles de sport ou d’une grande enseigne textile.

Si cette formidable aventure humaine vous intéresse,

BIENVENUE DANS L’ÉQUIPE !

Lieu : Intersport Moulins-lès-Metz

Contact : rh.groupepierrel0716@reseau-intersport.fr