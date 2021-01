Offre Alternance : Assistant(e) Communication – Tango Bourges Basket

Le Tango Bourges Basket est un club professionnel de basketball féminin évoluant en Ligue Féminine de Basket.

Fort de 14 titres de championnat de France et de 5 coupes européennes, le club possède aujourd’hui le plus beau palmarès du sport collectif français. Le Tango Bourges Basket maintient les mêmes objectifs depuis 20 ans : conserver sa place de choix dans le basket féminin français et européen.

OFFRE ALTERNANCE ASSISTANT(E) COMMUNICATION

Dans le cadre de son développement, le Tango Bourges Basket recherche un(e) assistant(e) communication en alternance.

Sous la responsabilité du chargé de communication du Tango Bourges Basket, et en lien quotidien avec les équipes de la structure du club professionnel, les principales missions seront :

• Animation, gestion, développement et modération des réseaux sociaux du Tango Bourges Basket

• Rédaction d’article pour bourgesbasket.com

• Prise de photos / vidéos d’entraînement, matchs, évènements , opérations spéciales

• Création graphique

• Veille des contenus innovants et de storytelling

• Analyse, suivi et reporting des performances

• Accompagnement des équipes marketing et commerciale dans la mise en place de contenus contextualisés

• Participation aux opérations de communication événementielle du club

• Suivi de projets digitaux & print

Le profil idéal :

• Organisé(e), rigoureux(-se), créatif(-ve), réactif(-ve), force de proposition, disponible

• Etudiant(e) en licence ou master de communication, journalisme, marketing, web

• Compétences affirmées sur Photoshop et outils de montage vidéo

• Connaissances essentielles en social media

• Qualités rédactionnelles et relationnelles

• La connaissance du sport et du basketball serait un plus

Durée : 12 mois minimum

Prise de poste : dès que possible

Rémunération : base légale

Lieu : Palais des Sports du Prado, Bourges

Pour postuler, merci d’envoyer CV, lettre de motivation et quelques créations / articles / photos / vidéos réalisés dans le cadre professionnel ou personnel à communication@bourgesbasket.com , cc v.cavelier@bourgesbasket.com avec la référence #AlternanceCom en objet.