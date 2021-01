Offre de Stage : Assistant Chef de Projet Evènementiel (H/F) – Association Française de Footgolf (AFFG)

L’ASSOCIATION

L’Association Française de Footgolf (AFFG) est basée à Boulogne Billancourt (92). Notre mission est d’organiser, développer et promouvoir le Footgolf en France, de fédérer toutes les personnes physiques ou morales pratiquant le Footgolf, de vendre des biens et services en relation avec le Footgolf et de se consacrer de manière générale à tout ce qui concerne le Footgolf.

Le FootGolf est une combinaison de deux des sports les plus populaires au monde : le football et le golf. Le principe de jeu est le même qu’au golf : compléter un parcours de 9 ou 18 trous en faisant entrer le ballon dans un trou (adapté) avec un minimum de frappes. Seule différence avec le golf : le FootGolf se joue au pied, avec une balle de football. Il est possible de jouer seul ou par équipe de deux. Les règles, obstacles et pénalités sont les mêmes qu’au golf.

LES MISSIONS DE L’AFFG

✓ Organiser, légiférer et développer la pratique du FootGolf en France

✓ Développer et améliorer de manière significative le nombre de licenciés

✓ Pérenniser et développer le nombre de parcours affiliés à l’AFFG sur le territoire français

✓ Organiser des tournois locaux, nationaux et internationaux de FootGolf en France

✓ Créer des évènements récurrents en partenariat avec des clubs et des entreprises

LE POSTE

L’AFFG recherche son futur Assistant Chef de Projet Événementiel pour un stage à temps plein d’une durée de 6 mois, ou en contrat d’alternance.

Sous la responsabilité du Responsable événementiel et du Président, vous serez un référent de notre activité de la préparation à la mise en oeuvre de compétitions en format championnat, jusqu’à l’organisation d’événements de groupes. Très impliqué, vous ferez partie intégrante de l’équipe et aurez des responsabilités importantes. Vous assisterez aux réunions internes et pourrez pleinement vous épanouir au coeur d’un projet d’envergure, en perpétuelle évolution.

De nombreux déplacements en France, notamment les week-ends, sont à prévoir. Ce poste possède une réelle dimension opérationnelle et vous serez souvent sur le terrain.

Vous aurez pour principales missions : (liste non-exhaustive)

– Le pilotage des projets événementiels de l’AFFG autour du FootGolf : compétitions – La gestion du matériel et l’installation du dispositif de chacune des dates de la FootGolf Cup – La gestion globale de la boutique FootGolf : boutique physique et en ligne – Le suivi des commandes et la relation avec les prestataires, fournisseurs et partenaires – La recherche de partenaires : hôtels, restaurants, ravitaillement, animations les jours d’événements, dotations et lots pour les remises de prix. Prospection téléphonique et mise à jour régulière des tableaux de suivi – Un travail de manutention général : chargement et déchargement du camion, préparation des colis, rangement et conditionnement du matériel, gestion du stock

PROFIL

– Étudiant en Master, idéalement en Bac+5 avec une spécialisation en management du sport ou événementiel sportif

– Maîtrise de l’anglais et du pack Office

– Sensible à l’univers du sport, vous pratiquez ou avez déjà pratiqué une activité sportive régulière ; la connaissance du milieu du football et/ou du golf serait un plus.

– Rédaction irréprochable, réelle aisance orale et relationnelle

– Disponible, motivé, autonome, pro-actif, méthodique et organisé

– Une première expérience dans l’organisation d’événements sportifs ou d’entreprises est exigée

– Permis B obligatoire – conduite régulière d’un fourgon (Renault Master)

CANDIDATURE

Contrat : Stage à temps plein / Contrat en alternance

Gratification mensuelle :

– 600,60€ + remboursement 50% du passe navigo en stage

– Selon le profil en alternance

Poste basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) Date de début : Janvier 2021

Cette offre vous correspond et vous souhaitez rejoindre notre équipe ?

Envoyez-nous dès maintenant votre plus beau CV et une lettre de motivation personnalisée à production@numerodix.fr (Référence : Assistant_Log2021)