Offre Alternance : Assistant(e) Evénementiel Evénements Nationaux et Internationaux – Fédération Française de Badminton

- Employeur : Fédération Française de Badminton (FFBaD)
- Lieu : Saint-Ouen (93400)
- Type de contrat : CONTRAT D’APPRENTISSAGE
- Secteur : Evénementiel
- Avantages : Tickets restaurant, 50% de l’abonnement transport, mutuelle, Happypal, accord de mobilité douce
- Échéance : novembre/décembre 2025
La Fédération Française de Badminton (FFBaD), agréée par le ministère des sports, a pour mission de développer, contrôler et organiser la pratique du badminton sur le territoire français La FFBaD recrute au sein du secteur Evénementiel un(e) alternant(e) dans le cadre de l’organisation ou de la supervision des événements internationaux tels que les Yonex Internationaux de France et l’Orléans Masters, ainsi que des événements nationaux.
MISSIONS PRINCIPALES
Intégré(e) au sein du service événementiel, vous accompagnerez l’équipe événementielle dans leurs activités :
- Suivi du service aux délégations : lettres d’invitation, visas, transports, guides d’information…
- Saisie et gestion des accréditations
- Contact et gestion de prestataires : trophées, restauration, …
- Rédaction de documents de coordination
- Gestion et inventaire de stock
COMPÉTENCES ASSOCIÉES
- Expression écrite et orale
- Proactivité, autonomie
- Rigueur, sérieux, méthode et organisation
- Maîtrise du pack office
- Maîtrise de l’anglais impérative (écrit/parlé)
PROFIL RECHERCHÉ
- Bac +3 minimum.
- Première expérience professionnelle dans l’événementiel sportif appréciée.
- Aptitudes recommandées : bon relationnel, capacité à travailler en équipe, créativité et bonne capacité de réaction face aux imprévus.
Votre CV et votre lettre de motivation sont à adresser par mail, à l’adresse suivante : recrutement@ffbad.org