Offre Stage : Assistant(e) Stadium Manager & Billetterie – FC Versailles

Tu auras pour objectif d’assurer une gestion fluide et efficace de la billetterie et de contribuer à la performance opérationnelle les jours de match, afin d’offrir la meilleure expérience possible aux spectateurs et partenaires du FC Versailles.

Tes missions :

– Préparer, configurer et superviser la billetterie en jour de match

– Gérer les invitations (partenaires, salariés, joueurs) et résoudre les problématiques rencontrées par les clients

– Contribuer à la préparation logistique des matchs à domicile

– Apporter un support terrain le jour du match

– Contribuer au suivi et au reporting post-match

Prêt(e) à relever le défi ? Rejoins l’aventure dès maintenant !

Découvre l’offre complète ici : https://shorturl.at/RPJ3Y

✨ Pas tout à fait ce que tu recherches ? Bonne nouvelle : d’autres opportunités sont à découvrir ici : https://shorturl.at/51A3i