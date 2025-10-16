Offre Alternance : Chargé(e) de communication dans le sport – Ascencia Business School

L’école Digital College de Marseille recherche un(e) alternant(e) pour un poste de Chargé de communication dans le sport pour une de nos entreprises partenaires est à la recherche de son futur coup de coeur pour intégrer leur équipe.

Missions

Gestion et développement des réseaux sociaux et sites internet de certains de ses partenaires.

Création de contenus (image et vidéo) pour animer les divers réseaux sociaux.

Gestion de la communication des évènements.

Missions complémentaires en lien avec les besoins ponctuel.

Compétences demandées