Offre Alternance : Chargé(e) de communication dans le sport – Ascencia Business School

ParRessources Humaines
16 octobre 2025

L’école Digital College de Marseille recherche un(e) alternant(e) pour un poste de Chargé de communication dans le sport pour une de nos entreprises partenaires est à la recherche de son futur coup de coeur pour intégrer leur équipe.

Missions

  • Gestion et développement des réseaux sociaux et sites internet de certains de ses partenaires.
  • Création de contenus (image et vidéo) pour animer les divers réseaux sociaux.
  • Gestion de la communication des évènements.
  • Missions complémentaires en lien avec les besoins ponctuel.

Compétences demandées

  • Motivation, sérieux, ouverture d’esprit, dynamisme, autonomie, force de proposition et d’initiative.
  • Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint). Notions sur Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Première Pro…) très appréciées.
  • Maitrise poussée de certaines plateformes digitales : Facebook, Instagram, Twitch,Youtube, Wix, etc.
  • Capacités rédactionnelles, aisance orale et esprit commercial
Pour postuler, c’est ici.
