Offre Alternance : Chargé(e) de communication dans le sport – Ascencia Business School

L’école Digital College de Marseille recherche un(e) alternant(e) pour un poste de Chargé de communication dans le sport pour une de nos entreprises partenaires est à la recherche de son futur coup de coeur pour intégrer leur équipe.
Missions
- Gestion et développement des réseaux sociaux et sites internet de certains de ses partenaires.
- Création de contenus (image et vidéo) pour animer les divers réseaux sociaux.
- Gestion de la communication des évènements.
- Missions complémentaires en lien avec les besoins ponctuel.
Compétences demandées
- Motivation, sérieux, ouverture d’esprit, dynamisme, autonomie, force de proposition et d’initiative.
- Maitrise des outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint). Notions sur Suite Adobe (Photoshop, InDesign, Première Pro…) très appréciées.
- Maitrise poussée de certaines plateformes digitales : Facebook, Instagram, Twitch,Youtube, Wix, etc.
- Capacités rédactionnelles, aisance orale et esprit commercial