Offre Emploi : Contrôleur de Crédit (H/F) – Nidecker

Début : 01/12/2025

CDI

Nidecker est à la recherche d’un(e) contrôleur de crédit motivé(e) et soucieux du détail pour rejoindre son équipe financière.

Description du poste

Nous proposons un défi passionnant aux personnes souhaitant acquérir de l’expérience dans le domaine du contrôle de crédit au sein du secteur des sports de plein air. Il s’agit d’un poste très varié au sein d’une équipe passionnée et dynamique, offrant d’excellentes opportunités pour développer vos compétences et votre expertise.

Plus précisément, nous recherchons un contrôleur de crédit motivé et soucieux du détail pour rejoindre notre équipe financière. Le candidat retenu sera chargé de gérer le processus de crédit et de recouvrement, de veiller au paiement des factures dans les délais et de maintenir la trésorerie de l’entreprise. Ce poste implique de collaborer avec différents services afin de fournir des informations et des recommandations visant à améliorer les politiques et procédures en matière de crédit.

Tâches

Gestion du crédit : Évaluer la solvabilité des clients potentiels et existants. Fixer les limites de crédit et les conditions de paiement conformément aux politiques de l’entreprise. Surveiller en permanence les expositions au crédit et les niveaux de risque.

Recouvrement : Gérer et recouvrer de manière proactive les factures impayées. Maintenir un contact régulier avec les clients afin de garantir le paiement dans les délais. Résoudre rapidement et de manière professionnelle les divergences et les litiges en matière de paiement.

Réconciliation des comptes : Effectuer régulièrement la réconciliation des comptes clients. S’assurer que tous les paiements sont correctement enregistrés et affectés. Préparer et distribuer les relevés de compte aux clients.

Rapports : Préparer des rapports réguliers sur l’état des comptes débiteurs, les performances en matière de recouvrement et le risque de crédit. Fournir des informations et des recommandations à la direction générale sur la base des données relatives au contrôle du crédit. Préparer le processus de prévision de trésorerie et les rapports de prévision de trésorerie. Rapport sur les commissions : calculer les commissions trimestrielles des agents et assurer la communication avec ces derniers.

Amélioration des processus : Identifier et mettre en œuvre des améliorations du processus de contrôle du crédit. Élaborer et maintenir des politiques et des procédures de contrôle du crédit. Collaborer avec l’équipe financière pour améliorer les systèmes et les flux de travail.

Relations avec la clientèle : Entretenir de solides relations avec les clients tout en faisant respecter les conditions de paiement. Travailler en étroite collaboration avec l’équipe commerciale pour traiter les questions liées au crédit et favoriser la satisfaction des clients. Fournir un service à la clientèle exceptionnel dans toutes les interactions liées au contrôle du crédit.



Profil requis

Licence en finance, comptabilité, administration des affaires ou dans un domaine connexe.

3 à 5 ans d’expérience dans le contrôle du crédit, les comptes clients ou des fonctions connexes.

La maîtrise de l’anglais, du français et de l’espagnol est obligatoire ; la maîtrise d’autres langues est un plus.

Bonne compréhension des principes et des pratiques de gestion du crédit.

Maîtrise des logiciels et outils financiers (par exemple, systèmes ERP, Excel).

Excellentes compétences en matière d’analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision.

Solides compétences en communication et en relations interpersonnelles.

Grand souci du détail et de la précision.

Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.

Une expérience dans le secteur des articles de sport ou des activités de plein air est un atout.

Avantages

Une opportunité de travailler avec une entreprise suisse renommée, à la pointe de l’innovation dans le domaine du sport et de la chaussure.

Un environnement de travail collaboratif et solidaire, engagé en faveur du développement durable et de l’excellence.

Une remise personnelle Nidecker et l’accès à des offres partenaires B2B.

Des Snow Days et des journées ride organisées par l’entreprise, ainsi que diverses activités de bien-être, telles qu’un club de course à pied, des baignades hivernales, des afterworks et bien plus encore !

Pour postuler, c’est ici.