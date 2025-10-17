Offre Stage : Assistant(e) Marketing B2B F/H – Sportfive

Au sein du service Marketing de SPORTFIVE, nous recherchons en stage un(e ) Assistant(e) Marketing B2B F/H au sein de nos équipes à Décines-Charpieu.

Ce poste est à pourvoir en janvier 2026.

Missions

Sponsoring

Définition des produits sponsoring & plans de communication en réponse aux briefs clients

Réalisation des dossiers de prospection génériques, mises à jour des plateformes digitales B2B, création et envoi d’emailing

Suivi de l’inventaire des droits sponsoring

Hospitalités

Réalisation des plaquettes hospitalités et mise à jour des outils d’aide à la vente

Gestion des droits dans l’ERP

Business Intelligence

Benchmark sectoriels / partenaires sponsoring

Benchmark de nouveaux produits Sponsoring et Hospitalités (en France et à l’étranger)

Benchmark sites web

Veille de start-ups

Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur

Le talent que nous recherchons

Nous recherchons un(e) candidat(e) issu(e) d’une formation Bac+5 en école de commerce avec une spécialisation en communication, marketing ou équivalent universitaire.

Une spécialisation ou une première expérience (stage ou alternance) dans le domaine de la communication ou du marketing sportif serait fortement appréciée.

Vous devrez faire preuve d’une grande capacité d’analyse et de synthèse, être capable de construire des argumentaires percutants, de comprendre les besoins des annonceurs et de les relier efficacement aux produits proposés.

Doté(e) d’un excellent relationnel, il/elle saura faire preuve d’autonomie, de réactivité, de créativité et d’innovation dans ses missions. La maîtrise des outils bureautiques tels que Word, Excel et PowerPoint est indispensable, et celle d’Illustrator serait un atout supplémentaire.

Un bon niveau d’anglais est requis pour évoluer dans un environnement international. Une forte sensibilité au sport, notamment du point de vue des fans et des supporters, est essentielle. Enfin, des affinités avec le marketing digital seront également valorisées.

Nos engagements et ce que nous vous offrons

Une liberté dans le choix du déjeuner : une carte restaurant offerte avec 10,50€ de titres par jour travaillé.

Des actions en faveur du bien-être : Diverses actions de sensibilisation organisées autour de thématiques variées (protection de l’environnement, qualité de vie au travail, diminution du stress etc.).

Des actions solidaires encouragées : Une journée par an offerte sur le temps de travail pour accompagner des associations.

Un CSE actif : divers avantages offerts tout au long de l’année (chèque cadeau, réduction pour les sorties culturelles …).

Pour postuler, c’est ici.