Offre Alternance : Cadreur/Monteur (H/F) – Eagle Football Group

- Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel.
- Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.
- Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.
- Société reconnue dans le domaine sportif et événementiel, l’Olympique Lyonnais recherche actuellement son Alternant(e) CADREUR-MONTEUR (H/F).
MISSIONS PRINCIPALES
Dans le cadre de son alternance, l’alternant(e) vidéaste participera à la création de contenus audiovisuels pour répondre aux besoins du club, tout en développant ses compétences techniques et créatives. En collaboration avec l’équipe audiovisuelle, il/elle sera amené(e) à :
- Contribuer à la réalisation de productions audiovisuelles en s’appuyant sur les techniques et outils de prise d’image, de son, de montage vidéo et de postproduction, sous la supervision des professionnels de l’équipe.
- Participer à la production de contenus pour les différents supports du club (magazines, documentaires pour OLPLAY et YouTube, programmes courts pour les réseaux sociaux, publicités, films partenaires…), en veillant à l’adaptabilité des formats selon les plateformes de diffusion.
- Assister le suivi technique des projets vidéos afin d’en garantir la qualité technique et artistique, et, le cas échéant, participer aux ajustements nécessaires avant diffusion ou publication.
- Être force de proposition pour de nouveaux concepts de contenus, en apportant des idées créatives dans le cadre de brainstormings ou de projets en développement.
- Participer à l’analyse de la qualité des rendus, au respect des processus de production et à l’optimisation des ressources internes (matériel, logiciels, ressources numériques), en appui de l’équipe en place.
PROFIL REQUIS
Compétences techniques :
- Bonne compréhension du processus de captation d’images et de toute la chaîne de production.
- Maîtrise des principaux outils ADOBE (Première Pro, Media Encoder, After Effect, Photoshop, Illustrator…)
Compétences et savoir-être :
- Un sens artistique développé
- Des compétences techniques audiovisuelles
- Une bonne culture cinématographique
- Flexibilité
- Sens de l’organisation et de l’autonomie.
- Veille permanente des tendances et des innovations en termes de réalisation
Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :
- Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;
- Un parcours d’intégration unique ;
- La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.
Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
