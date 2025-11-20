Offre Alternance : Cadreur/Monteur (H/F) – Eagle Football Group

Grâce à un modèle économique articulé autour du football masculin et ouvert sur l’international, Eagle Football Group, propriétaire de l’Olympique Lyonnais se démarque dans le paysage français du sport professionnel.

Propriétaire de notre Stade, nous avons à cœur de respecter les enjeux socio-économiques tout en étant un acteur responsable et engagé dans la vie locale.

Notre dynamisme incarné par notre équipe masculine et notre Academy mixte nous incite à innover sans cesse et à nous adapter aux profonds changements de notre coeur de métier.

Société reconnue dans le domaine sportif et événementiel, l’Olympique Lyonnais recherche actuellement son Alternant(e) CADREUR-MONTEUR (H/F).

MISSIONS PRINCIPALES

Dans le cadre de son alternance, l’alternant(e) vidéaste participera à la création de contenus audiovisuels pour répondre aux besoins du club, tout en développant ses compétences techniques et créatives. En collaboration avec l’équipe audiovisuelle, il/elle sera amené(e) à :

Contribuer à la réalisation de productions audiovisuelles en s’appuyant sur les techniques et outils de prise d’image, de son, de montage vidéo et de postproduction, sous la supervision des professionnels de l’équipe.

Participer à la production de contenus pour les différents supports du club (magazines, documentaires pour OLPLAY et YouTube, programmes courts pour les réseaux sociaux, publicités, films partenaires…), en veillant à l’adaptabilité des formats selon les plateformes de diffusion.

Assister le suivi technique des projets vidéos afin d’en garantir la qualité technique et artistique, et, le cas échéant, participer aux ajustements nécessaires avant diffusion ou publication.

Être force de proposition pour de nouveaux concepts de contenus, en apportant des idées créatives dans le cadre de brainstormings ou de projets en développement.

Participer à l’analyse de la qualité des rendus, au respect des processus de production et à l’optimisation des ressources internes (matériel, logiciels, ressources numériques), en appui de l’équipe en place.

PROFIL REQUIS

Compétences techniques :

Bonne compréhension du processus de captation d’images et de toute la chaîne de production.

Maîtrise des principaux outils ADOBE (Première Pro, Media Encoder, After Effect, Photoshop, Illustrator…)

Compétences et savoir-être :

Un sens artistique développé

Des compétences techniques audiovisuelles

Une bonne culture cinématographique

Flexibilité

Sens de l’organisation et de l’autonomie.

Veille permanente des tendances et des innovations en termes de réalisation

Pour vous donner un avant-goût de votre quotidien parmi nous, voici quelques-uns de nos avantages :

Une vraie qualité de vie au travail, au cœur de notre politique RH (partenariat avec une salle de sport à proximité des bureaux, nombreux évènements conviviaux organisés tout au long de l’année, une assistance sociale à votre disposition) ;

Un parcours d’intégration unique ;

La possibilité de s’impliquer dans des actions sociales et solidaires.

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.