Offre Emploi : Designer Commercial Senior (F/H) – PSG

- Le Studio Créatif fait partie de l’équipe Business Solutions qui travaille en étroite collaboration avec les équipes Sales, Activation et Business Intelligence. L’équipe Business Solutions prend en charge la production de tous les supports commerciaux et travaille de manière transversale avec les différents départements du club (ie Digital, Communication, Fondation…).
- Le Studio Créatif pilote la conception et la production de concepts sur mesure, destiné aux futurs partenaires du club ainsi qu’aux partenaires déjà engagés. Sa mission est de donner vie aux collaborations à venir grâce à des idées originales et innovantes, tout en assurant la création et la livraison des supports visuels des partenaires du club.
- Le Paris Saint-Germain s’efforce d’offrir des opportunités de partenariats uniques aux marques et dans ce contexte, le Studio Créatif s’assure que les différents départements du club disposent des concepts et soutient les plus créatifs pour atteindre leurs objectifs.
Vos missions
Création graphique et design :
- Contribuer activement aux brainstormings créatifs internes pour apporter des idées novatrices.
- Concevoir et produire des projets graphiques sur la base de briefs créatifs.
- Garantir la cohérence et la qualité esthétique de l’ensemble des productions graphiques.
Innovation et intégration des nouveaux outils créatifs :
- Assurer une veille artistique, publicitaire et technologique régulière afin de détecter les nouvelles tendances et idées créatives.
- Explorer et maîtriser les nouveaux outils d’IA générative pour optimiser la création graphique.
- Proposeur des concepts innovants, inspirés des nouvelles tendances design et technologies visuelles.
Cohérence visuelle et Accompagnement des équipes :
- Garantir la cohérence visuelle de l’ensemble des supports produits.
- Encadrer une équipe créative et veiller au respect des délais de production.
- Participer à des projets spéciaux tels que des ateliers pour les partenaires.
- Établir et maintenir une relation positive et collaborative avec tous les membres de l’équipe.
Le profil recherché
- Minimum 5/6 ans d’expérience en agence de publicité, de design, de branding ou dans un domaine connexe.
- Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere Pro).
- Bonne connaissance des principes de montage vidéo et du motion design.
- Haut niveau de créativité, de curiosité et d’ouverture d’esprit.
- Une véritable culture publicitaire serait très appréciée.
- Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à l’écrit.
- Esprit d’équipe et facilité de communication.
- Capacité à gérer plusieurs projets en parallèle avec des délais serrés.
- Autonomie et rigueur dans l’exécution des missions.
Ce poste en CDI est à pourvoir au sein de la Factory PSG située à BOULOGNE BILLANCOURT 92100.
Pour postuler, c’est ici.