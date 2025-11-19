Offre Emploi : Responsable Marketing et Partenariats (H/F) – GolfMarketPlace

Pour accélérer notre croissance, nous recherchons un(e) Responsable Marketing & Partenariats capable de structurer notre présence dans l’écosystème golfique et d’en devenir un pilier stratégique.

Notre ambition : créer la plateforme de référence pour connecter marques, pro-shops, clubs, distributeurs et golfeurs autour d’une marketplace innovante et performante.

Golfmarketplace est la première startup française dédiée à la digitalisation du marché du golf.

Développement des partenariats (mission centrale, >50% du poste)

Identifier, prospecter et onboarder les marques de golf (clubs, textile, accessoires, tech, innovations).

Développer un réseau solide avec les pro-shops, distributeurs spécialisés et revendeurs indépendants.

Concevoir et négocier des accords commerciaux : commissions, visibilité, exclusivités, opérations promotionnelles.

Structurer des partenariats avec les clubs de golf : compétitions, dotations, campagnes locales, mises en avant sur la marketplace.

Créer des collaborations avec médias, créateurs de contenu, influenceurs et institutions golfiques.

Construire un écosystème de partenaires long terme, avec suivi régulier, reporting et activation de visibilité.