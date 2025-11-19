Offre Emploi : Responsable Marketing et Partenariats (H/F) – GolfMarketPlace

- Golfmarketplace est la première startup française dédiée à la digitalisation du marché du golf.
- Notre ambition : créer la plateforme de référence pour connecter marques, pro-shops, clubs, distributeurs et golfeurs autour d’une marketplace innovante et performante.
- Pour accélérer notre croissance, nous recherchons un(e) Responsable Marketing & Partenariats capable de structurer notre présence dans l’écosystème golfique et d’en devenir un pilier stratégique.
Missions
Développement des partenariats (mission centrale, >50% du poste)
- Identifier, prospecter et onboarder les marques de golf (clubs, textile, accessoires, tech, innovations).
- Développer un réseau solide avec les pro-shops, distributeurs spécialisés et revendeurs indépendants.
- Concevoir et négocier des accords commerciaux : commissions, visibilité, exclusivités, opérations promotionnelles.
- Structurer des partenariats avec les clubs de golf : compétitions, dotations, campagnes locales, mises en avant sur la marketplace.
- Créer des collaborations avec médias, créateurs de contenu, influenceurs et institutions golfiques.
- Construire un écosystème de partenaires long terme, avec suivi régulier, reporting et activation de visibilité.
- Développer la présence de Golfmarketplace sur les salons, événements et tournées golfiques.
Marketing & Growth
- Construire la stratégie d’acquisition : SEO, contenu, ads, influence, CRM.
- Créer des campagnes innovantes, orientées data et performance.
- Développer la marque Golfmarketplace : identité, notoriété, engagement.
- Piloter les projets growth et l’amélioration continue de l’expérience utilisateur.
- Mesurer les KPIs, analyser les données et optimiser les actions.
Profil recherché
- Expérience solide en partenariats, business development ou marketing BtoB.
- Aisance dans la négociation et capacité à construire des relations long terme.
- Connaissance de l’univers du golf ou forte appétence pour celui-ci.
- Esprit startup : autonomie, rapidité d’exécution, créativité, mentalité “test & learn”.
- Capacité à structurer un réseau de partenaires variés (marques, pros, clubs, médias).
- Goût prononcé pour le terrain et les interactions humaines.
Lieu & conditions
- Poste basé en Seine et Marne (Croissy-Beaubourg) avec possibilité de télétravail partiel, déplacements réguliers sur les shops, golfs et événements.
- Package attractif + variable lié aux partenariats conclus et aux performances globales.
- Environnement startup, dynamique, agile et orienté innovation.
- Opportunité de jouer un rôle clé dans la construction d’une marketplace leader dans le golf.
- Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.
Merci d’adresser votre CV à Monsieur Kenneth Gandrille par mail à l’adresse suivante: kgandrille@golfmarketplace.com