Offre Emploi : Responsable Marketing et Partenariats (H/F) – GolfMarketPlace

19 novembre 2025
  • Golfmarketplace est la première startup française dédiée à la digitalisation du marché du golf.
  • Notre ambition : créer la plateforme de référence pour connecter marques, pro-shops, clubs, distributeurs et golfeurs autour d’une marketplace innovante et performante.
  • Pour accélérer notre croissance, nous recherchons un(e) Responsable Marketing & Partenariats capable de structurer notre présence dans l’écosystème golfique et d’en devenir un pilier stratégique.

Missions

Développement des partenariats (mission centrale, >50% du poste)

  • Identifier, prospecter et onboarder les marques de golf (clubs, textile, accessoires, tech, innovations).
  • Développer un réseau solide avec les pro-shops, distributeurs spécialisés et revendeurs indépendants.
  • Concevoir et négocier des accords commerciaux : commissions, visibilité, exclusivités, opérations promotionnelles.
  • Structurer des partenariats avec les clubs de golf : compétitions, dotations, campagnes locales, mises en avant sur la marketplace.
  • Créer des collaborations avec médias, créateurs de contenu, influenceurs et institutions golfiques.
  • Construire un écosystème de partenaires long terme, avec suivi régulier, reporting et activation de visibilité.
  • Développer la présence de Golfmarketplace sur les salons, événements et tournées golfiques.

Marketing & Growth

  • Construire la stratégie d’acquisition : SEO, contenu, ads, influence, CRM.
  • Créer des campagnes innovantes, orientées data et performance.
  • Développer la marque Golfmarketplace : identité, notoriété, engagement.
  • Piloter les projets growth et l’amélioration continue de l’expérience utilisateur.
  • Mesurer les KPIs, analyser les données et optimiser les actions.

Profil recherché

  • Expérience solide en partenariats, business development ou marketing BtoB.
  • Aisance dans la négociation et capacité à construire des relations long terme.
  • Connaissance de l’univers du golf ou forte appétence pour celui-ci.
  • Esprit startup : autonomie, rapidité d’exécution, créativité, mentalité “test & learn”.
  • Capacité à structurer un réseau de partenaires variés (marques, pros, clubs, médias).
  • Goût prononcé pour le terrain et les interactions humaines.

Lieu & conditions

  • Poste basé en Seine et Marne (Croissy-Beaubourg) avec possibilité de télétravail partiel, déplacements réguliers sur les shops, golfs et événements.
  • Package attractif + variable lié aux partenariats conclus et aux performances globales.
  • Environnement startup, dynamique, agile et orienté innovation.
  • Opportunité de jouer un rôle clé dans la construction d’une marketplace leader dans le golf.
  • Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Merci d’adresser votre CV à Monsieur Kenneth Gandrille par mail à l’adresse suivante: kgandrille@golfmarketplace.com

