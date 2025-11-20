Offre Stage : Customer Success (H/F) – Eventori

Depuis 2014, Wiremind se positionne comme une entreprise tech qui transforme le monde du transport et de l’évènementiel avec une approche 360° combinant à la fois UX, software et IA.

Notre expertise repose principalement sur l’optimisation et la commercialisation de la capacité de nos clients. Nous travaillons sur divers projets tels que la prévision et la tarification de billets, l’optimisation 3D du fret aérien ou le scraping des prix de compétiteurs.

Nos applications sont l’outil privilégié de compagnies telles que la SNCF, United Airlines, Qatar Airways ou encore le PSG pour visualiser, analyser et optimiser leur capacité.

Dynamiques et ambitieux, nous nous attachons à conserver notre ADN technique qui est le moteur de notre réussite.

L’entreprise, rentable et auto-financée depuis sa création il y a 10 ans, est constituée en majorité d’ingénieurs et d’experts et assure aujourd’hui la croissance de notre business model basé sur des solutions « software-as-a-service ».

Présentation de l’équipe et des missions

Tu rejoindras l’équipe Eventori, la solution de billetterie et revenue management de Wiremind. En tant que Stagiaire Customer Care tu seras l’interlocuteur clé de nos clubs au quotidien.

Ton rôle sera d’assurer le premier niveau de support pour nos clients, de les accompagner dans l’utilisation de la plateforme, de répondre à leurs besoins et de remonter leurs retours aux équipes internes.

Tu seras le lien direct entre les clubs et nos équipes Produit et Développement, et la voix du client en interne, pour garantir une expérience fluide et de qualité.

Tes missions :

Support de premier niveau : répondre aux demandes entrantes de nos clubs partenaires (questions, problématiques, demandes d’assistance).

Qualification et résolution : analyser la demande, résoudre les problèmes simples, et escalader aux équipes Produit ou Développement si nécessaire.

Communication client : assurer un suivi clair, rapide et professionnel avec les clubs.

Voix du client : collecter les retours, identifier les points de friction, remonter les besoins récurrents aux équipes internes.

Documentation : contribuer à l’amélioration de la base de connaissances (FAQ, guides utilisateurs).

Amélioration des process internes : suivi d’activité, automatisation.

Profil recherché

Étudiant(e) en école de commerce ou ingénieurs, université ou équivalent.

Excellentes compétences de communication écrite et orale en français, l’anglais est un plus.

Sens du service et capacité d’écoute.

Esprit d’analyse, rigueur, organisation.

Intérêt pour la tech, les solutions SaaS et le sport

Compétences

Maîtrise des outils bureautiques (Google Workspace, Notion…).

Confort avec des outils type CRM, ticketing ou support (HubSpot, Zendesk… ou volonté d’apprendre).

Capacité à travailler en équipe dans un environnement dynamique.

Date de démarrage : Janvier 2026

Les avantages

En nous rejoignant, tu intégreras :

Une startup autofinancée avec une forte identité tech !

De magnifiques bureaux de 800 m² au cœur de Paris (Bd Poissonnière) ✨

Une gratification attractive

Une équipe bienveillante et stimulante qui encourage le développement des compétences à travers la prise d’initiative et l’autonomie

Un environnement d’apprentissage avec des possibilités d’évolution ‍

Tu bénéficieras également :

De 1 jour de télétravail par semaine

D’une belle culture d’entreprise (afterworks mensuels, réunions régulières sur la technologie et les produits, séminaires annuels hors site, team-buildings…

Le processus de recrutement

Screening interview (30 min) avec Jules, Head of Growth EVENTORI

Un entretien et un cas pratique avec Jules & Hugo, Head of Product EVENTORI

Pour postuler, c’est ici.