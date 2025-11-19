Offre Emploi : Administrateur Systèmes Cloud / DevOps (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) administrateur(-trice) Systèmes Cloud / DevOps – environnement Azure & Plateforme Data (Snowflake/DBT) au sein de sa direction SI, DATA, Digitale, en contrat à durée indéterminée. Le poste, basé au siège de la Fédération à Marcoussis (91), est à pourvoir dès le 5 janvier 2026.
Avantages
- 50% Transports
- Mutuelle
- Tickets restaurants
Missions
Sous la responsabilité du directeur délégué aux systèmes d’information, vous serez en charge des missions principales suivantes :
- Administrer, optimiser et sécuriser l’ensemble des ressources Azure et cloud de la FFR ;
- Apporter un support technique aux équipes et garantir la disponibilité/fonctionnalité des clusters data Snowflake/DBT ;
- Mettre en place des processus automatisés (IaC, CI/CD…) et veiller à leur conformité et sécurité ;
- Être force de proposition sur la veille technologique, la documentation et les nouveaux outils ;
- Assurer une veille sur la transition vers des solutions cloud souveraines.
Profil
- Diplômé(e) d’une formation supérieure en informatique ou équivalent, vous disposez d’une expérience significative dans l’administration avancée de Microsoft Azure.
- Vous maîtrisez la gestion des ressources, la sécurité, le cost management ainsi que la mise en place de politiques de gouvernance telles qu’Azure Policy et RBAC.
- Vous savez superviser, maintenir et optimiser des environnements cloud orientés Microsoft, tout en garantissant leur performance et leur sécurité.
- Habitué(e) à l’automatisation, vous utilisez avec aisance PowerShell, Azure CLI, ARM Templates ou Bicep.
- Vous possédez une bonne compréhension de l’écosystème Data et avez déjà travaillé sur l’intégration de solutions comme Snowflake et DBT, ainsi que sur les outils collaboratifs Microsoft tels que SharePoint et Teams.
- Vous maîtrisez les pratiques de CI/CD sous Azure DevOps, de la conception de pipelines à la gestion des releases, en passant par le contrôle du code source via Git.
- Sensibilisé(e) aux enjeux de sécurité cloud, vous savez gérer les identités et les accès via Azure AD, assurer la conformité, la supervision et les sauvegardes des environnements.
- Votre esprit d’équipe vous permet de collaborer aisément et étroitement avec les équipes de développement, Data, IT et Sécurité.
- Dans votre mission d’accompagnement des équipes Applicatives et Data, vous aurez à intervenir sur l’exploitation quotidienne, la résolution d’incidents et le déploiement de nouveaux projets.
- Vous effectuerez une veille technologique active et êtes capable d’anticiper les évolutions, notamment vers des solutions cloud souveraines.
- Idéalement certifié(e) Microsoft Azure ou en voie de l’être, vous avez déjà travaillé sur des environnements Snowflake, DBT et sur des projets de migration cloud.
- Votre sens de la documentation et de la rigueur technique seront requis.
- Proactif(ve) et force de proposition, vous contribuez à l’optimisation, la standardisation et l’automatisation des processus.
- Vous appréciez le partage de connaissances et faites preuve d’autonomie, de réactivité et de discernement dans un environnement en constante évolution.
