Offre Emploi : Administrateur Systèmes Cloud / DevOps (H/F) – Fédération Française de Rugby

La Fédération Française de Rugby (FFR) recherche un(e) administrateur(-trice) Systèmes Cloud / DevOps – environnement Azure & Plateforme Data (Snowflake/DBT) au sein de sa direction SI, DATA, Digitale, en contrat à durée indéterminée. Le poste, basé au siège de la Fédération à Marcoussis (91), est à pourvoir dès le 5 janvier 2026.