Offre Alternance : Chef de projet sponsoring sportif – ESG Sport

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, un.e Chef de projet Sponsoring Sportif en contrat d’alternance . Pourquoi rejoindre cette alternance ?

Vous souhaitez vous spécialiser dans le sponsoring sportif ? Gérez des projets stratégiques auprès de clubs sportifs et fédérations, et développez des compétences clés dans un secteur dynamique.

Vos missions

Identifier et démarcher des partenaires potentiels pour des contrats de sponsoring

Concevoir et négocier des contrats de sponsoring avec des partenaires clés

Piloter la mise en œuvre opérationnelle des actions sponsorisées

Analyser l’impact des partenariats pour optimiser leur efficacité et leur rentabilité

Votre profil

Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier

Rigueur , sens de l’analyse et orientation résultats

Passionné.e par l’univers du sport et du business

Localisation du poste : Île-de-France // Type de contrat : Apprentissage Formation : aucun frais ne sera à la charge des candidats // Rémunération selon niveau d’études + âge // Date de début : septembre