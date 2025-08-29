Offre Alternance : Chef de projet sponsoring sportif – ESG Sport

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, un.e Chef de projet Sponsoring Sportif en contrat d’alternance .
Pourquoi rejoindre cette alternance ?
Vous souhaitez vous spécialiser dans le sponsoring sportif ? Gérez des projets stratégiques auprès de clubs sportifs et fédérations, et développez des compétences clés dans un secteur dynamique.
Vos missions
- Identifier et démarcher des partenaires potentiels pour des contrats de sponsoring
- Concevoir et négocier des contrats de sponsoring avec des partenaires clés
- Piloter la mise en œuvre opérationnelle des actions sponsorisées
- Analyser l’impact des partenariats pour optimiser leur efficacité et leur rentabilité
Votre profil
- Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier
- Rigueur , sens de l’analyse et orientation résultats
- Passionné.e par l’univers du sport et du business
Localisation du poste : Île-de-France // Type de contrat : Apprentissage Formation : aucun frais ne sera à la charge des candidats // Rémunération selon niveau d’études + âge // Date de début : septembre
- Pour postuler, c’est ici.