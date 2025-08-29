Réseaux Sociaux

Offre Alternance : Chef de projet sponsoring sportif – ESG Sport

29 août 2025

L’ESG Sport – École d’excellence dans les métiers du sport et du business – recherche pour son entreprise partenaire, un.e Chef de projet Sponsoring Sportif en contrat d’alternance .

Pourquoi rejoindre cette alternance ?

Vous souhaitez vous spécialiser dans le sponsoring sportif ? Gérez des projets stratégiques auprès de clubs sportifs et fédérations, et développez des compétences clés dans un secteur dynamique.

Vos missions

  • Identifier et démarcher des partenaires potentiels pour des contrats de sponsoring
  • Concevoir et négocier des contrats de sponsoring avec des partenaires clés
  • Piloter la mise en œuvre opérationnelle des actions sponsorisées
  • Analyser l’impact des partenariats pour optimiser leur efficacité et leur rentabilité

Votre profil

  • Excellentes qualités relationnelles et capacité à négocier
  • Rigueur , sens de l’analyse et orientation résultats
  • Passionné.e par l’univers du sport et du business

Localisation du poste : Île-de-France  // Type de contrat : Apprentissage  Formation : aucun frais ne sera à la charge des candidats  // Rémunération selon niveau d’études + âge  // Date de début : septembre

  • Pour postuler, c’est ici.
