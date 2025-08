Offre de stage en alternance : Assistant marketing et commercial junior – Cholet Basket

– Club professionnel de basketball.

– 2 ans, début : 1er octobre 2025.

– Type de contrat : Alternance.

– Rémunéré.

– Lieu de travail : Cholet (49 300 – Maine et Loire) – Bureaux du club / pas de télétravail.

Cholet Basket (Betclic Elite) est un club emblématique du championnat et à l’identité marquée, figurant parmi les places fortes du basketball en France depuis plus de 35 saisons. La formation est ancrée profondément dans son ADN fournissant régulièrement des joueurs pour la NBA. En pleine structuration et développement commercial, le club a retrouvé également depuis 3 saisons désormais le parfum des affiches Européennes et figure toujours parmi les places fortes de la Betclic Elite.

Dans ce cadre et afin de compléter l’équipe en place, nous recherchons, pour un stage longue durée, un(e) alternant(e) motivé(e) pour renforcer son pôle partenariats & marketing.

Sous la responsabilité du Responsable Commercial, votre objectif sera de faire croître le chiffre d’affaires sponsoring du club en détectant de nouvelles opportunités, en engageant la prospection commerciale et en transformant ces contacts en partenariats durables grâce à des offres sur mesure.

Vos missions :

– Vous participez à la mise en place de la stratégie marketing, de prospection et de développement commercial en lien avec l’équipe en place (offres marketing, définition des priorités commerciales, ciblage, plan d’actions, retroplanning).

– Mettre en place une démarche de prospection multicanale : prise de rdvs téléphoniques, mails, Linkedin, événements réseaux. Initiation des premiers contacts et obtenir des rendez-vous avec les décideurs.

– Présenter l’offre sponsoring/relations publiques du club au travers du catalogue de prestations en adaptant les propositions aux budgets, intérêts et enjeux des prospects. Renouveler des partenariats existants.

– Gestion de la relation clients, établir et maintenir une relation long terme avec les partenaires du club en les accompagnant dans l’exploitation et la valorisation de leur partenariat.

– Participation à l’organisation des rencontres (gestion et mise en place des espaces VIP, accueil des partenaires, coordination des opérations), l’activité événementielle du club (BtoB et BtoC) et aux événements Partenaires hors « match-day ».

– Tenir à jour les informations commerciales dans le CRM du club.

Votre profil :

Issu(e) d’une formation Bac+4 dans l’un de ces domaines : école de commerce, marketing, sport business.

Vous bénéficiez d’une première expérience dans le marketing, développement commercial et/ou l’univers du sport business. Une connaissance du basketball ou du sport pro est un plus. Bonne compréhension des enjeux du sponsoring sportif.

Vous avez la culture du résultat et une aisance relationnelle. Vous savez vous montrez proactif(ve), autonome et pertinent(e) dans vos propositions.

Vous avez un goût prononcé pour le « terrain » et la connaissance des outils CRM et Pack Office (++).

Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles (orthographe et une grammaire irréprochable) et l’échange oral constitue un de vos atouts.

Vous êtes dynamique, organisé(e), rigoureux(se) et savez respecter les délais et les plannings de livraison des prestations tout en maintenant un haut niveau de qualité.

Informations diverses :

Vous êtes titulaire du permis B pour assurer vos déplacements en journée.

Votre présence est requise lors des matchs en soirée et en week-end ou lors des événements Partenaires.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation et/ou tout autres éléments) à l’adresse suivante : jobs@cholet-basket.com