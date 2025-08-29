Offre Emploi : Chef.fe de Projet Brand Recommendation F/H – SPORTFIVE

SPORTFIVE est une agence internationale de marketing sportif, nous créons de la valeur pour les marques, les ayants-droits, les médias et les fans grâce à des partenariats innovants, durables et sur-mesure. Grâce à notre réseau mondial et à notre expertise locale reconnue, nous accompagnons la croissance à long terme pour tous, nous positionnant ainsi comme le partenaire le plus novateur dans notre domaine.

En France, nous collaborons avec des clubs prestigieux tels que l’Olympique Lyonnais, le LOSC, le RC Lens et l’AJ Auxerre. Nous accompagnons également d’autres acteurs majeurs dans le sport comme le Stade Français Paris et la Fédération française de handball. Notre domaine d’expertises nous permet également d’intervenir sur des sujets esport tels que le League of Legends European Championship.

Nos 1 200 experts, répartis dans 15 pays, positionnent SPORTFIVE comme un leader incontournable du marketing sportif mondial. En 2025, pour la deuxième année consécutive, SPORTFIVE est élue « Agence marketing la plus attractive » par IWorkinSportS et se classe également en 5ème position dans la catégorie « Employeur le plus attractif » dans l’industrie du sport.

Pour en savoir plus, consultez notre site officiel SPORTFIVE

Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux : Instagram , X et LinkedIn

Votre Prochain Challenge Professionnel

Rattaché(e) hiérarchiquement au pôle Brand Recommendation de SPORTFIVE, nous recherchons en CDI un.e Chef.fe de Projet Brand Recommendation F/H au sein de nos équipes à Boulogne-Billancourt. Ce poste est à pourvoir dès que possible.

Votre défi consistera à :

Elaborateur des recommandations stratégiques et créatives de prise de parole dans le sport pour les marques, en participant à l’ensemble des étapes de la réflexion et de la production des dossiers de prospection : Analyse de la marque et compréhension des enjeux.

Analyse de la marque et compréhension des enjeux. Choix du territoire sportif et des atouts à recommander.

Projection de la marque : définition d’un storytelling et de pistes d’activation.

Interface avec les différentes équipes et préparation du rendez-vous commercial.

Construire des argumentaires et développer des outils d’aide à la vente pour soutenir l’équipe commerciale dans la vente de droits sponsoring.

Participer à la veille stratégique et au benchmark des activités de sponsoring et activations sport & divertissement.

Optimiser et renouveler les outils du service : être force de proposition et apporter de la valeur ajoutée afin de faire grandir le pôle et de perfectionner les outils existants.

Le talent que nous recherchons

Vous bénéficiez de minimum 2 ans d’expérience en agence de communication avec une sensibilité aux partenariats sportifs.

Vous avez une très bonne maîtrise des outils Microsoft Office dont une capacité à faire des présentations professionnelles « design/impactantes » sur PowerPoint (mise en page, etc.).

Vous êtes reconnu.e pour votre proactivité, votre dynamisme, votre esprit volontaire, entrepreneurial et votre autonomie. Vous êtes un.e excellent.e communicant.e et joueur d’équipe.

Votre rigueur, force de proposition, proactivité ainsi que votre forte capacité d’adaptation sont vos plus beaux atouts.

Une maîtrise de l’anglais est demandée.

Nos engagements et ce que nous vous offrons

En rejoignant SPORTFIVE, vous bénéficierez d’un environnement de travail stimulant et bienveillant vous permettant de vous épanouir au quotidien :

Une organisation du temps de travail flexible : la possibilité de faire du télétravail jusqu’à 2 jours par semaine, des jours de repos supplémentaires accordés en plus des congés payés.

Une liberté dans le choix du déjeuner : une carte restaurant avec 10,50€ de titres par jour travaillé, pris en charge à 50%.

Des actions pour le développement des compétences : la mise en place d’une politique de formation variée et la possibilité de faire des échanges à l’international.

Des actions en faveur du bien-être : prise en charge à 85% du coût de la mutuelle avec des garanties de très bon niveau, mutuelle qui couvre également la famille sans surcoût pour le salarié ; Diverses actions de sensibilisation organisées autour de thématiques variées (protection de l’environnement, qualité de vie au travail, diminution du stress etc.).

Des actions solidaires encouragées : Une journée par an offerte sur le temps de travail pour accompagner des associations.

Des moments d’échange entre salariés : de nombreux événements organisés tout au long de l’année (afterwork, rencontres sportives, séminaire …).

Un CSE actif : divers avantages offerts tout au long de l’année (chèque cadeau, réduction pour les sorties culturelles…).

Chez SPORTFIVE, la diversité et l’inclusion sont au cœur de notre succès. Nous accueillons toutes les candidatures. Si vous voulez faire bouger les choses avec nous, postulez dès maintenant ! Ensemble, créons l’avenir du marketing sportif.