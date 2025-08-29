Offre Emploi : Responsable Innovation H/F – Babolat

Babolat est une saga familiale dont l’histoire avec le sport démarre en 1875, au même moment que la naissance du tennis et du badminton. La marque lyonnaise est née et a construit son expertise à travers une matière première, le boyau naturel, dont les premiers cordages pour raquettes sont composés. Elle devient ensuite leader de l’équipement des amoureux des sports de raquettes.

Tradition d’innovation, au service des joueurs et du jeu, la marque est portée au plus haut niveau par les champions dans les compétitions les plus prestigieuses de tennis, padel et badminton. Babolat est aujourd’hui composée de près de 450 collaborateurs répartis dans le monde.

Rattaché au Directeur Développement & Innovation et à partir du Plan Stratégique d’Innovation, votre rôle sera d’animer le processus d’innovation, de le déployer et de l’exécuter. Garant des projets d’innovation, vous coordonnez l’organisation transversale en interne, en externe et plus largement avec l’écosystème innovation Babolat.

Ce poste est à pourvoir dès que possible.