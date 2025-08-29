Offre Emploi : Responsable Innovation H/F – Babolat

Babolat est une saga familiale dont l’histoire avec le sport démarre en 1875, au même moment que la naissance du tennis et du badminton. La marque lyonnaise est née et a construit son expertise à travers une matière première, le boyau naturel, dont les premiers cordages pour raquettes sont composés. Elle devient ensuite leader de l’équipement des amoureux des sports de raquettes.
Tradition d’innovation, au service des joueurs et du jeu, la marque est portée au plus haut niveau par les champions dans les compétitions les plus prestigieuses de tennis, padel et badminton. Babolat est aujourd’hui composée de près de 450 collaborateurs répartis dans le monde.
Rattaché au Directeur Développement & Innovation et à partir du Plan Stratégique d’Innovation, votre rôle sera d’animer le processus d’innovation, de le déployer et de l’exécuter. Garant des projets d’innovation, vous coordonnez l’organisation transversale en interne, en externe et plus largement avec l’écosystème innovation Babolat.
Ce poste est à pourvoir dès que possible.
Vos challenges
- Manager le service et l’équipe innovation tout en assurant le suivi du budget Innovation ainsi que la coordination avec les autres départements
- Animer le processus d’innovation depuis la définition du plan stratégique jusqu’au pilotage avec la Direction et les Responsables de sport, les business lines : mettre en place un plan stratégique d’innovation, mettre en application des méthodes et des processus d’innovation
Déployer et exécuter les projets d’innovation, soit en tant que pilote de projets ou sponsor. Ceci inclut des projets de concept (POC), des projets d’exploration ou des projets de brique technologique. Vous interviendrez en particulier sur l’évaluation de prototypes structurels ou fonctionnels au travers de mesures d’usage, d’utilisation, d’acceptation par les usagers finaux ou intermédiaires
Vous soutenez et accompagnez les équipes Marketing afin de délivrer des concepts complets (technique / design / promesse consommateur) qui préparent des « histoires et récits » impactants
Coordonner et assurer la cohérence de projets d’innovation technique et technologique en s’appuyant sur les expertises des équipes de développement produit en étroite collaboration avec le responsable de l’innovation technique et technologique et la Direction RSE
- Accompagner et coordonner les missions des équipes internes avec les partenaires et prestataires externes, notamment l’interaction avec des agences d’innovation, pour favoriser et optimiser « l’innovation par l’entreprise élargie »
- Enfin, vous avez un rôle déterminant dans le développement de la culture de l’innovation en interne et dans la construction de la business intelligence au sein de la cellule innovation
Votre profil
De formation supérieure Bac+5 en école d’Ingénieur ou école de commerce, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 10 ans, avec impérativement une expérience en innovation acquise en entreprise et/ou cabinet.
Vous maîtrisez les techniques d’innovation (observation, laboratoire d’usage, conduite de projets, animation d’un écosystème élargi).
Reconnu pour votre capacité à gérer des projets transversaux, vous êtes habitué à travailler avec différents organismes externes (écoles, laboratoires…) et vous avez une connaissance approfondie des tendances consommateur et d’usage ainsi que de l’industrie et des technologies émergentes.
Vous maîtrisez parfaitement le pack-office et vous avez un niveau d’anglais courant.
Curieux et créatif, vous faites preuve d’une grande ouverture d’esprit et d’excellentes compétences en communication. Rigoureux et organisé, vous alliez esprit critique, capacité d’analyse et de synthèse, tout en favorisant le travail collaboratif.
Ce poste nécessite des déplacements réguliers en France et à l’international.
- Pour postuler, c’est ici.