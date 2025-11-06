Offre Alternance : Responsable de Secteur Sport Lyon (H/F) – Puma

C’est toi qu’il nous faut si tu es enthousiaste à l’idée de :

* Piloter les présentations et ventes en showroom : visites clients et négociations ;

* Visiter les points de ventes : analyse des ventes, conseil, formation des équipes et développement du business ;

* Déployer la politique merchandising : tu es garant de l’expression de la marque dans le respect de la politique Puma et de ses campagnes marketing ;

* Réaliser les reportings : analyse des ventes et suivi des indicateurs.

* Si la mobilité te fait vibrer, prépare-toi à bouger à la rencontre de nos clients

Rejoindre la PUMAFAM c’est :

* Rejoindre un environnement de travail innovant et challengeant tourné vers le Well-being

* 13e mois, bonus, intéressement et participation

* Une mutuelle prise en charge à 95%

* Prise en charge des déjeuners

* Un véhicule de fonction, un PC et un smartphone

* D’excellentes opportunités de carrières sur tous nos métiers (en moyenne 30% de nos alternants signent un CDD ou un CDI à la fin de leurs études)

Tu as envie de rejoindre la PUMA FAM ?

1) Nous allons étudier ta candidature avec le plus grand soin

2) Ton profil matche avec le brief de poste : les RH te contacte pour un premier échange téléphonique.

3) Si la magie opère, tu seras reçu.e en entretien au Siège à Strasbourg ou au Showroom à Paris

4) Bien que FOREVER.FASTER. une décision aussi importante demande un temps de réflexion, nous restons joignables tout au long du process et faisons tout notre possible pour te répondre dans les meilleurs délais !

Quel que soit le retour, nous serons ravis de garder le contact pour une prochaine opportunité !

Avantages :