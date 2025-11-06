Offre Alternance : Responsable de Secteur Sport Lyon (H/F) – Puma

- Rejoins Sabrina et la Team dans le développement des catégories Sport en collaboration avec les centrales d’achats et sur le terrain avec nos magasins partenaires.
- Un seul objectif : s’assurer que nos consommateurs trouvent les pépites qu’ils recherchent ; au bon moment et au bon endroit !
- Ton secteur ? La région Rhône Alpes
- Ta base ? Le Showroom de Lyon pour présenter les nouvelles collections et retrouver tes collègues !
- Des postes sont aussi à pourvoir en alternance à Strasbourg, Bordeaux et Paris !
- Les univers du Commerce et du Sport te passionnent, tu as une première expérience terrain au cours de tes études et tu prépares une formation Bac +5 de type Ecole de Commerce.
- Ton appétence pour les chiffres te permet d’analyser tes résultats et le potentiel de ton portefeuille clients.
- Négociateur.rice dans l’âme, ta plus grande source de motivation : relever de nouveaux défis !
- Tu es à l’aise, aussi bien avec ta Team qu’avec tes clients.
- Ton engagement et ton sens du challenge sont synonymes de performance #ForeverFaster
C’est toi qu’il nous faut si tu es enthousiaste à l’idée de :
* Piloter les présentations et ventes en showroom : visites clients et négociations ;
* Visiter les points de ventes : analyse des ventes, conseil, formation des équipes et développement du business ;
* Déployer la politique merchandising : tu es garant de l’expression de la marque dans le respect de la politique Puma et de ses campagnes marketing ;
* Réaliser les reportings : analyse des ventes et suivi des indicateurs.
* Si la mobilité te fait vibrer, prépare-toi à bouger à la rencontre de nos clients
Rejoindre la PUMAFAM c’est :
* Rejoindre un environnement de travail innovant et challengeant tourné vers le Well-being
* D’excellentes opportunités de carrières sur tous nos métiers (en moyenne 30% de nos alternants signent un CDD ou un CDI à la fin de leurs études)
Tu as envie de rejoindre la PUMA FAM ?
1) Nous allons étudier ta candidature avec le plus grand soin
2) Ton profil matche avec le brief de poste : les RH te contacte pour un premier échange téléphonique.
3) Si la magie opère, tu seras reçu.e en entretien au Siège à Strasbourg ou au Showroom à Paris
4) Bien que FOREVER.FASTER. une décision aussi importante demande un temps de réflexion, nous restons joignables tout au long du process et faisons tout notre possible pour te répondre dans les meilleurs délais !
Quel que soit le retour, nous serons ravis de garder le contact pour une prochaine opportunité !
Avantages :
- 13e mois, bonus sur objectif, intéressement et participation
- Mutuelle prise en charge à 95% pour toi et ta famille
- Participation transport et tickets restaurant
- 1 jour de télétravail / semaine
- Une salle de sport et des cours de sport
- Formations et opportunités de développement
- Infrastructure moderne, espaces de convivialité
- Team building, afterwork, moments de cohésion
« DIVERSITY MAKES US BETTER »
La culture d’entreprise inclusive est une source de créativité, de force et d’innovation. Diversité, équité et inclusion sont vitales pour l’avenir de l’industrie de la mode, c’est pourquoi nous veillons chaque jour à ce que les mêmes chances soient offertes à tous.tes. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
