Offre Emploi : Vidéaste OL Lyonnes (H/F) – Eagle Football Group

Société reconnue dans le domaine sportif, OL Lyonnes recherche actuellement un(e) VIDEASTE (H/F) en CDI.

Le ou la Vidéaste participe activement à la création, la production et la diffusion des contenus audiovisuels du Club sur l’ensemble de ses supports digitaux et événementiels. En collaboration avec l’équipe en charge de la stratégie content, il ou elle contribue à la définition de la ligne éditoriale et artistique, et propose des idées créatives permettant de valoriser l’image et les valeurs du Club.

Ses missions couvrent l’ensemble de la chaîne de production vidéo. Il ou elle assure le tournage des différents formats : clips, interviews, reportages, séries documentaires ou contenus réalisés en bord de terrain. Ces productions sont destinées aux différentes plateformes de diffusion du Club, telles que YouTube, Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok et les écrans géants du stade. Le ou la vidéaste prend en charge le cadrage, la lumière et la prise de son, en veillant à garantir une qualité d’image et de rendu optimale.

Il ou elle assure également la postproduction, incluant le montage, l’étalonnage, le mixage sonore et l’habillage graphique des vidéos. Le vidéaste gère la mise en ligne des contenus et l’animation de la chaîne YouTube, tout en adaptant les formats et les visuels aux exigences et spécificités des différents réseaux sociaux.

Enfin, le ou la vidéaste veille au respect et à l’adaptation de la charte graphique du Club sur l’ensemble des productions, qu’il s’agisse de la colorimétrie, des synthés, des introductions ou des éléments d’habillage.

Des déplacements sont à prévoir, et une disponibilité en soirée ainsi que le week-end est requise en fonction de l’actualité du Club.

Compétences requises

Diplômé(e) audiovisuel ou autodidacte ;

Expérience minimum 3 ans dans la production vidéo et photo, idéalement acquise dans le domaine du sport ;

Excellente connaissance des différentes plateformes de réseaux sociaux et leurs particularités / tendances (YouTube en particulier) ;

Bonne connaissance du sport et du football féminin ;

Maîtrise de la prise d’images vidéo / son

Maîtrise du montage et post-production vidéo ;

Maîtrise des logiciels de la suite Adobe ;

Maîtrise de l’anglais (oral et écrit) ;

Une connaissance du motion design est un plus.

Qualités requises

Créatif(ve)

Motivé(e)

Force de proposition

Débrouillard (e)

Rigoureux(se)

Aptitude relationnelle et culture du travail en équipe.

Tous les postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.