Offre Alternance : Assistant(e) Chargé(e) de projet – Lion Football Camp

Contexte

Lion Football Camp est une entreprise localisée dans le 91. Depuis cette année, LFC organise des camps de football avec des intervenants britanniques dans toute la France. L’objectif de l’entreprise est de développer un autre concept de stages de football en France, et d’encourager les jeunes à bousculer leurs habitudes de vie, par l’intermédiaire de leur passion. Cette semaine de camp est l’opportunité d’entrevoir un nouvel horizon pour les stagiaires, et de partager un moment unique avec les intervenants britanniques. L’environnement de travail est jeune et dynamique. C’est une aventure riche et humaine.

Missions

• Commercialisation et démarchage partenaires

• Participer à la mise en place de l’activation de l’événement et mesure de la satisfaction post événement

• Participation au développement des camps sur le territoire national

• Participation au plan de communication sur les réseaux sociaux dans le but de développer la notoriété de LFC

• Participation au recrutement des emplois saisonniers

Compétences

• Sens des responsabilités

• Rigueur et organisation

• Utilisation des réseaux sociaux

• Sens relationnel

• Management

Profil

• Alternant(e)

• Entrepreneur

• Permis B

• Être footballeur (un plus)

Contact :

Tu souhaites rejoindre une aventure humaine, contact : administration@lionfootballcamp.com