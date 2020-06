Offre de Stage : Assistant(e) Communication SPORT – Com’Over

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients de la branche TALENTS sur des problématiques de communication et marketing, l’agence Com’Over recherche un(e) stagiaire assistant(e) Communication à Paris, à partir de septembre 2020 pour une période de 6 mois.

Sous la supervision de la Responsable de la Branche Talents, l’assistant(e) interviendra sur les clients de la branche talents de l’agence et sur le développement de la branche.

L’assistant(e) aura notamment pour missions (non-exhaustif) :

– Support dans la mise en place de stratégie de communication 360° de nos clients

– Orchestration des tactiques RP/e-RP (médias) et influence en soutien du manager (gestion de l’outil Hors Antenne, Mailjet, soutien dans l’écriture des communiqués de presse)

– Suivre la e-réputation des clients sur les différents supports on-line : veille concurrentielle

– Mise à jour des fichiers presse et présentations des talents

– Accompagnement de l’équipe sur le suivi opérationnel et le servicing clients

– Prise en charge de missions de veille et benchmark Talents

– Participation aux recommandations et réflexions stratégiques

– Prospection et aide au développement du département Talents

Profil recherché :

– Bac +4/+5

– Excellent niveau d’anglais écrit et oral

– Autonome, proactif, curieux, rigoureux, organisé et appréciant le travail en équipe

– Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire) et d’Internet

– Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

– Une bonne connaissance de l’univers du sport, du esport, de la musique et du lifestyle

– Grande maîtrise des réseaux sociaux, en particulier Facebook, Twitter, Instagram, Tik-Tok

– Expérience en « community management »

– Expérience en «Influence » et « média »

– La maîtrise de logiciels de création graphique serait un plus

Informations complémentaires :

– Stage conventionné obligatoire

– Durée de stage : 6 mois

– Début de la mission : Septembre 2020

– Lieu : Paris

– Rémunération : gratification légale + tickets restaurants

Contact : com@com-over.com