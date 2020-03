Offre de Stage/Alternance : Assistant(e) Communication et Marketing – LD2G

Entreprise :

LD2G est une agence de marketing sportif qui conseille et accompagne les annonceurs et les opérateurs du sport dans leur stratégie de communication, leur servicing et leur activation partenariale.

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous êtes en charge d’animer et de déployer la stratégie social media et influenceurs d’un client de l’agence.

Communication :

– Déployer et animer le calendrier social media de la marque sur Facebook et Twitter

– Assurer la veille concurrentielle

– Assurer un suivi et collaborer avec les partenaires de la marque : bloggeurs, influenceurs…

– Piloter les campagnes de promotion de la marque

– Etablir un reporting mensuel et effectuer une analyse de la progression e-reputation de la marque

Marketing :

– Création, mise à jour et suivi de supports marketing et commerciaux.

– Suivi et gestion de partenariats sportifs (annonceurs/clubs/ligues).

– Veille sectorielle et Benchmark.

– Participation, aux brainstormings, aux réflexions stratégiques et à la rédaction des recommandations.

Le périmètre des missions peut évoluer en fonction de l’actualité de l’agence.

Qualification

Vous êtes actuellement étudiant(e) en formation supérieure, niveau BAC +3/+4 en Ecole ou Université, spécialisée en communication et marketing avec une sensibilité digitale.

Une 1ère expérience en communication digitale et en particulier dans l’administration et l’animation de réseaux sociaux serait un plus.

Vous avez une bonne maitrise du Pack Office, de Photoshop/Indesign.

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles et relationnelles

Vous avez une bonne connaissance du sport et du CYCLISME en particulier.

Conditions

– Stage conventionné basé à temps plein à Boulogne-Billancourt

– Durée 3/6 mois

– Début : dès que possible

– Rémunération : Stage rémunéré selon les dispositions légales + 50% de prise en charge des frais de transport

Contact

– Candidature (CV + Lettre de motivation) à envoyer à l’adresse contact@ld2g.com