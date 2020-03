Offre de stage : Assistant Marketing – Sport Vision

Contrat : Stage Indemnités : sur la base de 578 € / mois

Lieu : Paris (08) Service : Marketing

Début : 01/06/20

Description du poste :

Au sein de notre siège et sous la direction du Responsable Marketing, vous aurez pour principales missions :

•Soutien de commerciaux en club avec l’élaboration et la mise à disposition des outils commerciaux et marketing des clubs et évènements (catalogues produits, offres ponctuelles, dossiers de présentation, envoi e-mailings…)

•Réalisation de propositions marketing personnalisées (annonceurs maillots ou partenaires à label, grands comptes multi-clubs, sponsors d’évènements…)

•Elaboration de benchmarks

•Prise de contacts avec des clubs/évènements pour récupérer des informations commerciales)

Qualifications :

PROFIL :

Stage destiné aux étudiants de niveau Master 2

Autonome, rigoureux, sérieux, créatif, esprit d’analyse, efficace à l’écoute, curieux, ponctuel et disponible.

Compétences :

Pack office notamment bonne maîtrise de powerpoint requise

Adobe Photoshop (logiciel graphique de retouches photos) – maîtrise requise Internet – bonne maîtrise requise

Bons niveaux d’orthographe et de grammaire requis Connaissances en marketing

Intéressé par le sport (sport en général et le business du sport en particulier)

CONDITIONS :

Stage de 6 mois, sous convention de stage à temps plein, à pourvoir à partir du 1er juin 2020 Indemnités légales de stage

Merci d’envoyer votre CV avec une lettre de motivation à l’adresse suivante : lde@sport-vision.fr