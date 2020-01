Offre de Stage : Assistant communication digital – La Parisienne

OFFRE DE STAGE | Assistant communication digital

Durée : min. 6mois, débutera en avril 2020

GOLAZO SPORTS FRANCE

Créée en avril 2014, Golazo sports France a su séduire les marques, les athlètes et les institutions grâce à une équipe d’experts en sports marketing et événementiel. Le bureau Parisien a acquis en 2019, La Parisienne, 1ère course 100% femmes d’Europe et il organise également les 10km du Bois de Boulogne et les 10km Paris Centre. (…)

Vous serez en poste principal pour l’événement La Parisienne, c’est pourquoi les misions décrites ci dessous sont focus sur cet événement. Cependant, vous aurez une vision 360° de Golazo Sports c’est pourquoi, vous aurez l’opportunité de travailler sur les autres événement du groupe.

La Parisienne

A l’occasion de sa 24ème édition, la prochaine édition, les 11, 12 et 13 septembre 2020.

La Parisienne c’est quoi ?

Un concept unique avec trois composantes clés : Run x Walk x Yoga

C’est l’événement 100% femmes qui vous propose 1 festival de 3 jours, gratuit et ouvert à tous, axé autour de la femme, du sport, de la santé et du bien-être dans un cadre prestigieux.

– Course et marche au cœur de Paris

– 25 000 femmes et 400 entreprises

-1 événement Yoga avec près de 1000 participants

– 3 jours de festival d’animation avec près de 1200 artistes musiciens, danseurs, coachs …

– Un trafic de 85 000 visiteurs

Profil recherché

– Bac +4/5

– Forte sensibilité avec le digital, connaître les rouages des réseaux sociaux

– Autonomie, disponibilité, avoir le sens de la communication, de l’initiative, esprit d’analyse, force de proposition, organisation, anticipation, rigueur et patience.

– Curiosité, persévérance et implication

– Aimer le sport, les challenges et l’événementiel

– Notions en Google Analytics et WordPress appréciées

– Attrait pour la photo et la vidéo apprécié

– Votre présence sera nécessaire certains samedi et/ou dimanche pour événement terrain (4 à 6 périodes)

– Permis B exigé

Missions

En amont de l’événement

Votre mission principale sera de suivre, de déployer et d’enrichir la stratégie de communication autour de l’événement. Cette mission se déclinera en 4 axes majeurs :

1) Suivi et développement du plan de communication (30%)

– Mise en place d’échanges de visibilité et suivi

– Suivi et analyse chiffrée de la stratégie de communication (Evolution chiffrée des communautés, travail sur Google Analytics pour l’analyse de la performance des échanges de visibilités, l’analyse des performances du site internet et de son contenu ….)

– Éditions, site internet, pub, échanges web, magazine, newsletters

– Suivi des partenariats médias en lien avec la Responsable Communication si nécessité

2) Gestion du social media (60%)

– Déploiement de la stratégie de communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et Linkedin)

– Suivi et enrichissement du calendrier éditorial

– Modération

– Animation de la communauté (jeu concours, promotion des événements, reporting, articles…)

– Recrutement des influenceurs (veille, mise en place d’échanges, suivi des échanges, relation avec l’agence de RP …)

3) Création de contenu (suite logique des points 1/ et 2/)

– Création de contenus écrit, visuels et vidéo à destination du web ou du dossier print

– Réflexion stratégique sur de nouveaux outils/moyens de communication

4) Travail sur le site internet (10%)

– Mise à jour quotidienne du site internet

– Wordings

– Organisation des rubriques

– Création de contenu

Sur le terrain

-Stratégie de communication sur les réseaux sociaux

-Référent Espace VIP/Presse

-Suivi visibilité partenaires/exposants village

Après l’événement

-Bilans

-Bilan retombées médias

-Réflexion 2021

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à jennifer.molina@golazo.com