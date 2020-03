Offre Emploi : Assistant(e) Polyvalent(e) – Golf de Fontainebleau

Sous la responsabilité du Directeur du Golf, vous serez en charge de :

– l’accueil physique et téléphonique des membres et des joueurs extérieurs.

– la gestion des compétitions : starter, gestion informatique, commissaire de parcours, mise en place des remises des prix, animations.

– des réservations, encaissements et du suivi administratif des ventes.

– de l’information auprès des joueurs : affichage, messages et mail.

– de l’ensemble des tâches administratives et comptables inhérentes au fonctionnement d’un Golf.

– de l’animation d’un golf associatif.

Profil recherché :

Bonne présentation et bon relationnel

Maîtrise de l’informatique : Pack office, RMS

Bon niveau d’anglais

Pratique du golf souhaitée

Poste à pourvoir rapidement (CDI)

35h hebdomadaires annualisés, horaires variables

Travail week-end et jours fériés

Possibilité de logement sur place

Rémunération sur 13 mois

CV et lettre de motivation par mail : direction.fontainebleau@orange.fr