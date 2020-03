Offre de Stage – Assistant commercial (H/F) – Ligue Grand Est de Judo

La Ligue Grand Est de Judo Jujitsu Kendo et Disciplines Associées (LGEJ), association de loi 1901, recrute un assistant commercial (H/F) en stage, immédiatement, pour son siège administratif à Tomblaine.

Missions

Rattaché au Responsable administratif régional, vous serez amené à :

▪ Accompagner à la conception et la mise en place de la stratégie commerciale de la LGEJ

▪ Créer une base de données clients et prospects

▪ Réaliser une prospection téléphonique B to B : taxe d’apprentissage et offres commerciales

▪ Participer à des rendez-vous et briefs clients

▪ Participer à la mise en place d’actions commerciales et à la vie de la LGEJ

Enjeux

➢ Développer de nouveaux partenariats et sources de financements

➢ Créer un réseau entreprises « judo régional »

➢ Accompagner au développement de la stratégie commerciale de la LGEJ de sa conception à ses activations

Profil

De niveau Master I minimum (Bac+4/5)

De formation Marketing Commercial (idéalement dans le sport)

Une première expérience réussie dans un métier de vente, de commerce et/ou de relation client, idéalement dans le démarchage téléphonique

Excellentes qualités relationnelles et de présentation

Autonomie, dynamisme et rigueur

Permis B obligatoire (déplacement à prévoir)

Conditions particulières

Type de contrat : Stage d’une durée de 6 mois

Lieu : Tomblaine (54), Maison régionale des sports

Début du contrat : Dès que possible

Rémunération : Selon indemnités légales

N’hésitez pas et transmettez votre candidature avec CV et lettre de motivation à M. Corentin Koenig : judograndest@gmail.com