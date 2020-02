Offre de Stage : Chargé(e) événementiel – Entreprise partenaire de Win Sport School (Lille)

WIN Lille recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un(e) Chargé(e) événementiel, dans le cadre d’un stage de 3ème année de Bachelor Management du Sport.

VOS MISSIONS

Vous serez en charge de l’organisation générale des événements professionnels et grand public auxquels participe l’entreprise.

Vous serez amené(e) à intervenir en relation étroite avec les services de la société, les agences de communication, les prestataires et les organisations d’événements :

Mettre en place un retro-planning et un planning de présence humaine

Réserver les logements et/ou location de véhicules nécessaires

Gérer les disponibilités produits pour le jour J

Mettre en place l’organisation des stands

Organiser les animations lors des événements

Assurer le lien avec les organisateurs

Assurer une présence pour le conseil et la vente lors des événements

Organiser le chargement et la remise en stock

Réaliser un bilan post-événement

Ce stage a une dimension terrain.

VOTRE PROFIL

Très bonne maîtrise de la langue française

Connaissance du monde du cyclisme

Maîtrise du Pack Office, de Photoshop et d’Illustrator

Bonne culture générale

Curiosité

Rigueur

Créativité

Ouverture d’esprit

Bon relationnel

Durée: 3 mois de stage minimum

Pour postuler, rendez-vous ici