Offre Emploi : Chargé de Projet, Relations Concurrents – A.S.O.

Vous assurez la gestion des inscriptions des concurrents aux épreuves Grand Public organisées par A.S.O. et animez les relations avec ces derniers dans le but de développer l’activité du Service Offre Concurrents.

Missions

1/ Gestion des inscriptions des concurrents aux épreuves Grand Public d’A.S.O.

– Répondre aux sollicitations quotidiennes des concurrents par téléphone ou par e-mail :

o Renseignements sur les conditions d’inscriptions,

o Renseignements sur la procédure d’inscription en ligne sur « A.S.O. time to », etc

– Assurer la gestion des litiges liés aux inscriptions

o Suivi des impayés et des remboursements

o Suivi des demandes de changements d’épreuves après inscriptions, etc

2/ Gestion des relations avec les concurrents des épreuves Grand Public d’A.S.O.

En amont des épreuves :

– Relayer auprès des concurrents les informations sur les services et produits proposés autour des épreuves, notamment via le site « time to »

– Assurer un accueil téléphonique

– Assurer la bonne gestion des mails sur l’ensemble des Epreuves Grand Public

Sur le terrain :

– Accueillir les concurrents lors des évènements :

o Retrait des dossards, SOS Coureurs

o Arrivée sur les sas de départ, etc

– Participer à des missions opérationnelles dans le cadre du déroulement des épreuves :

o Gestion des abandons

o Gestion des flux, etc

Post-événement :

– Assurer la gestion des litiges liés à la participation des concurrents aux épreuves :

o Process lié aux assurances

o Erreurs de chronométrage, etc

3 / Retour d’expérience

– Recenser et remonter auprès de la Direction les principaux thèmes de satisfaction et d’insatisfaction des concurrents

– Être force de proposition pour optimiser et rationaliser la procédure d’inscription en ligne via l’outil « time to » et être force de proposition quant aux informations mises en ligne sur nos différents sites internet

Profil recherché

– Formation supérieure de niveau BAC + 4/5

– Première expérience professionnelle dans les domaines de la relation client et/ou de l’événementiel.

– Maîtrise de l’anglais tant à l’écrit qu’à l’oral exigée. L’espagnol serait un plus

– Excellent sens relationnel, diplomatie, écoute, réactivité, capacité à convaincre.

– Rigueur, organisation.

– Goût pour le travail en équipe.

– Disponibilité (plusieurs déplacements sur les lieux des épreuves à prévoir, souvent pendant le week end).

– Permis B depuis plus de trois ans.

– Connaissance de l’univers des épreuves grand public appréciée.

Informations et contact

Basé à Boulogne, ce poste est à partir de mars 2020 dans le cadre d’un CDD de 8 mois.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

Pour postuler : jwillaime@aso.fr