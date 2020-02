Offre de Stage : Graphisme – Castres Olympique

Le Castres Olympique recrute un stagiaire en graphisme, au profil très créatif, intégré au service communication du Club, pour une durée de 8 semaines.

MISSIONS

• Réalisation de supports de communication print : plaquettes, livrets, PLV, habillage stade, boutique, etc.

• Réalisation de supports de communication web : pour les réseaux sociaux, le site Internet et tous les supports digitaux du club (billetterie, boutique, etc).

• Réalisation des éléments graphiques diffusés au stade les jours de match : PLV, écrans géants.

PROFIL & COMPÉTENCE

En formation minimum Bac+3 dans une école de graphisme ou de création

Compétences en création graphique

Maîtrise de la Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

Connaissance des règles de mise en page et mise en forme

Connaissance des règles typographiques

Sensibilité et connaissance du monde du sport

Autonomie, prise d’initiative et adaptabilité

Travail en équipe

Réactivité

Rigueur et sens du détail

Créativité et force de proposition

Maitrise du motion design est un plus

Sensibilité au rugby et au Castres Olympique est un plus

INFORMATIONS

Rémunération : selon convention

Durée : 8 semaines

Lieu : Castres (81)

Poste à pourvoir immédiatement

CANDIDATURES

Veuillez candidater avec un CV, une lettre de motivation et un book : michael.ferrisi@castres-olympique.fr, Community Manager et Graphiste