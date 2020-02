Offre de Stage : Communication, Marketing – Paris Université Club (PUC)

Acteur majeur de la vie sportive parisienne, francilienne et estudiantine, le Paris Université Club (PUC), club omnisports créé en 1906, compte aujourd’hui près de 9000 adhérents et plus de 12000 pratiquants de tous âges. Installé historiquement au Stade Charléty, le PUC n’utilise pas moins de 45 installations sportives parisiennes afin de loger ses 30 sections sportives (60 disciplines) parmi lesquelles celles de la Cité internationale universitaire de Paris. Pour soutenir le développement de sa communication, le Paris Université Club recrute un(e) Assistant(e) communication & marketing. Rattaché(e) au service Communication du Paris Université Club, vous participez à la mise en place de la stratégie de communication dans le respect de sa charte graphique.

LES MISSIONS

Au sein d’une équipe à taille humaine, vos missions principales seront :

– Communication digitale

o Animation des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn

o Mise à jour du site internet

o Veille des actions de communication des acteurs du secteur sportif

– Rédaction

o Articles et brèves

o Newsletter

– Création visuelle et audiovisuelle

o Création de visuels en accord avec la charte graphique

o Création de vidéos : prise de vue & montage

– Stratégie

o Participation à la réflexion stratégique autour de la communication

o Participation à la réflexion stratégique autour de la marque PUC

PROFIL

– Etudiant de niveau BAC + 4/5 en communication / marketing / management du sport

– Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition

– Aisance relationnelle et rédactionnelle

– Sens du travail en équipe

– Polyvalence, capacité d’adaptation

– Connaissance et maîtrise des logiciels de création graphique (Suite Adobe)

– Connaissance et maîtrise de WordPress

– Connaissance et maîtrise des réseaux sociaux

MODALITES DU STAGE

Lieu : Paris Université Club, 17 avenue Pierre de Coubertin, 75013 Paris

Durée : 6 mois minimum

Période souhaitée : février/mars 2020 à août/septembre 2020

Horaires : 09h00 – 17h00

Envoi des candidatures :

Par mail : Justine Boccard – communication@puc.paris