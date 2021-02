Offre de Stage : Assistant communication digitale – Courchevel Méribel 2023

Le Comité d’organisation des Championnats du monde de ski Courchevel Méribel 2023 recherche un(e) stagiaire Assistant(e) communication digitale

Qui sommes-nous ?

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du Monde FIS de Ski Alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde FIS de Ski sont mondialement connues et situées sur le domaine skiable de « Trois Vallées », le plus grand domaine skiable au monde. L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque jour. 600 millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission.

Nous sommes également en charge d’organiser les finales de la Coupe du Monde du 14 au 20 mars 2022.

En tant que Grand Organisateur d’Evènements Sportifs Internationaux, le Comité d’Organisation a signé, dès la candidature, la charte des 15 engagements éco-responsables initiée par le Ministère des Sports et WWF. Dans le cadre de sa volonté d’organiser des Championnats « uniques et mémorables », le Comité d’Organisation est animé d’une ambition forte dans le domaine de la responsabilité sociale et environnementale.

Les missions

Sous l’autorité de la pilote Communication, vous aiderez à développer et/ou à mettre en œuvre les actions de communication digitales des Championnats du Monde de Ski Alpin Courchevel Méribel 2023.

Dans le cadre de cette mission, vous aurez à :

● Site internet :

● Aide à la gestion et l’actualisation du site internet de 2023 (et des finales 2022) et collaboration avec l’agence

● Rédaction d’articles d’actualité pour les deux sites internet

● Gestion des listes de diffusion et de la base de données de contacts ;

● Participation à la rédaction, mise en page, et envoi des newsletters ;

● Réseaux Sociaux :

● Participation à l’animation des réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube TikTok (en suivant la ligne éditoriale mise en place, rédaction, créations des contenus, intégration, reporting, veille)

● Proposition et réalisation de contenus pour les différents réseaux sociaux, en accord avec la ligne éditoriale (vidéos, photos)

● Création :

● Mises au format des visuels déjà réalisés et suivi de leur mise en place par les parties prenantes

● Gestion de la production de visuels en suivant les principes de la charte existante

● Intégration et mise en page des contenus du dossier de presse dans le template existant ;

● Création ou mise à jour de certains supports physiques de communication (flyers, kakemonos…) ;

Le profil souhaité

▪ Actuellement en formation dans le domaine de la communication digitale, vous avez dans l’idéal déjà effectué un premier stage. Vous avez une bonne maîtrise de la Suite Adobe (Indesign, Illustrator et Photoshop) et avez déjà une expérience d’utilisation de WordPress.

▪ Vous avez une véritable aptitude rédactionnelle et rédigez sans faute d’orthographe

▪ Créatif.ve, vous appréciez travailler en équipe et vous avez la capacité de demander quand vous ne savez pas mais aussi d’apprendre tout seul lorsque vous en avez l’occasion.

▪ Vous êtes passionné.e par le ski ou la montagne et les grands événements

▪ Vous avez un bon niveau d’anglais (à partir du niveau B1)

▪ Permis B

Une bonne connaissance du territoire et des acteurs locaux serait un plus.

Localisation

La fonction est basée dans les bureaux du Comité d’Organisation (Courchevel le Praz).

Disponibilité

Mars 2021 – 6 mois

Rémunération

Barème stagiaire habituel

Vous êtes prêt à chausser les skis et faire le grand saut ?

Nous attendons votre candidature !

Votre candidature (CV et mail de présentation) est à adresser avant le 15 février à : contact@courchevelmeribel2023.com