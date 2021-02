Offre de Stage : Sponsoring Department Assistant – Kappa

À PROPOS

Le groupe Kappa Europe est présent sur différents segments de marché en France et à l’international. Le groupe propose ainsi une offre large textile et chaussure, allant de la performance au casual wear. Reconnu pour son fort dynamisme et ses performances industrielles et commerciales, le groupe recrute des profils talentueux, des collaborateurs enthousiastes et forces de propositions.

Kappa est un équipementier sportif italien créé en 1916 et propriété du groupe BasicNet. Challengeur des plus grandes marques, la griffe a équipé les plus grands clubs sportifs et continue à le faire à travers le monde (SSC Napoli, Betis Seville, Aston Villa,Torino FC…). En France, Kappa France est un acteur majeur du sport professionnel comme en atteste son portefeuille clubs (AS Monaco, Angers SCO, Castres Olympique, FC Metz, etc.).

MISSION

Rattaché(e) au responsable sponsoring et intégré au service « sport » de Kappa Europe, vous participerez directement à la vie de ce service. Gestion du portefeuille clubs pros au quotidien, développements produits, activation des droits marketing, support commercial, etc. seront autant de tâches que vous serez amené à traiter.

• Gestion des clubs sous contrat : relationnel avec les clubs, suivi de dotation, activation des contrats (opérations événementielles, activation marketing, community management, création de contenu…), suivi des retombées presse

• Gestion des collections « sport performance » : suivi de production, échantillonnage, suivi de stock, développement produit

• Support commercial et marketing : community management des réseaux sociaux Kappa France, création de documents commerciaux, analyse et report CA, mise en place d’incentive, veille concurrentielle, développement outil promotion, etc…

PROFIL REQUIS

• Etudiant(e) Bac +4/5, Ecole de Commerce – Management du Sport / Communication / IAE / Université

• Connaissances approfondies du milieu du sport et de ses acteurs ainsi que de l’univers « sport business »

• Travail en équipe, excellent relationnel et bonne présentation

• Aisance orale et écrite en anglais

• Motivé(e), autonome, créatif(ve) et rigoureux(se)

• Maîtrise du Pack Office et maîtrise professionnelle des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest…)

• Permis B obligatoire

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Contrat : stage de 6 mois

Rémunération : selon dispositions légales

Début : 15 mars 2021

Lieu : Saint-Herblain (44)

CONTACT

Merci de bien vouloir faire parvenir CV, lettre de motivation et book par mail à : François Fourreau, responsable sponsoring : f.fourreau@kappa.com