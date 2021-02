Offre Emploi : Chargé(e) de mission Développement (H/F) – Courchevel-Méribel 2023

Courchevel-Méribel 2023-Courchevel Le Praz (73)

Du 6 au 19 février 2023, les stations de ski de Courchevel et de Méribel accueilleront les Championnats du Monde FIS de Ski Alpin. Ces deux stations olympiques, déjà organisatrices de Coupes du monde FIS de Ski Alpin et distantes de seulement 8km l’une de l’autre, sont mondialement connues et situées sur le domaine skiable des « Trois Vallées », le plus grand domaine skiable en Europe.

L’événement réunira 75 nations, plus de 600 sportifs et jusqu’à 20 000 spectateurs sont attendus chaque jour. 600 millions de téléspectateurs suivront les compétitions grâce aux 1800 journalistes accrédités et aux plus de 1000 heures de retransmission.

Courchevel Méribel 2023 est une association à but non lucratif, créée pour gérer l’organisation des Championnats du Monde FIS de Ski Alpin Courchevel Méribel 2023. Le Comité d’organisation sera également en charge d’organiser les Finales des Coupes du Monde, en mars 2022.

Dans le cadre de la structuration de ses équipes, le Comité d’Organisation recherche son/sa : Chargé(e) de mission Développement (H/F)

Votre mission :

Sous l’autorité de la Directrice marketing et commercial, le/la Chargé(e) de mission Développement aura pour mission principale de développer les revenus (sponsoring, hospitalités, village) en démarchant des entreprises susceptibles de s’associer au Comité d’Organisation, et sera particulièrement chargé(e) des missions suivantes :

• Dans le cadre des accords définis avec l’agence détentrice des droits de la FIS, commercialiser les offres de partenariat du Comité d’organisation (en priorité les offres nationales, et l’offre régionale).

• Elaborer les plans de prospection en respectant les territoires d’exclusivité préemptés par l’ayant-droit, tout en s’adaptant au contexte (assurer une veille sur les secteurs économiques susceptibles d’être prospectés).

• Organiser des prises de contact et déclencher des rendez-vous afin de présenter l’ambition des Championnats du Monde.

• Personnaliser les offres de partenariat en fonction des prospects rencontrés, adapter les présentations des offres.

• Participer aux négociations et contractualiser les accords finaux.

• Participer à la commercialisation des hospitalités (selon les exclusivités accordées aux agences mandatées).

• Commercialiser les espaces disponibles dans le village d’exposants.

• Assurer si besoin le relationnel partenaires jusqu’à l’arrivée d’une personne en charge du service aux partenaires.

Votre profil :

Le/la candidat(e) justifiera :

• d’une expérience réussie de 3/5 ans minimum dans la vente de partenariats,

• de résultats concrets en agence ou chez un ayant-droit,

• d’une parfaite compréhension des enjeux économiques du secteur Sport & Entertainment,

• d’une capacité avérée à évoluer dans un environnement international, anglais courant,

• d’une « culture montagne ».

Vos qualités :

• Sens des objectifs et des résultats

• Dynamisme et persévérance

• Force de conviction

• Capacité d’adaptation dans un cadre contraint

• Aisance relationnelle et rédactionnelle

• Curiosité et créativité

• Autonomie, adaptabilité et flexibilité

• Engagement et passion

• Respect du collectif et fort esprit d’équipe

Rémunération : 30 000 € à 42 000 € bruts par an (fixe + variable).

Localisation : Poste basé impérativement à Courchevel – Le Praz, déplacements réguliers dans la Région et à Paris à prévoir.

Prise de poste : Fin mars – début avril.

Candidature : Envoyer CV et e-mail de présentation à contact@courchevelmeribel2023.com avant le 20/02.