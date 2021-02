A recruter (stage) : Emmy Duperret – Marketing, communication et évènementiel sportif

Actuellement en étude à l’étranger au Pérou, je recherche un stage dans le marketing, communication et évènementiel sportif. Je suis en master 1, spécialisation Marketing, à Toulouse Business School.

Dévouée, motivée et polyvalente je m’adapte rapidement aux situations et aux environnements. Passionnée de sport depuis mon plus jeune âge, ce serait pour moi un honneur de pouvoir effectuer mon premier stage dans ce secteur d’activité, qui, je suis persuadée, pourrait m’apporter professionnellement et personnellement. Plus précisément, je pratique la course à pied et est été une athlète de niveau nationale en athlétisme. Par ailleurs, étant une athlète sponsorisée, j’ai pu acquérir certaines connaissances dans le sponsoring.

Je reste ouverte à toutes propositions ou interrogations de votre part.

Contact : e.duperret@tbs-education.org

