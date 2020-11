Offre de Stage : Assistant Directeur Artistique (H/F) – Publicis Sport

Créée en avril 2019, Publicis Sport est la nouvelle agence de Publicis France dédiée au conseil en marketing sportif et à la communication des marques dans le sport. Bénéficiant d’une force créative et stratégique importante, l’équipe accompagne quotidiennement ses clients sur diverses missions :

Conseil / audit pour les marques (analyse de partenariats existants, conseil sur l’investissement dans le marketing sportif, définition de la stratégie sponsoring),

Accompagnement opérationnel des annonceurs dans la mise en place de leurs partenariats et la relation avec les ayants droits,

Définition de la stratégie de communication, conception et mise en œuvre d’activations pluri-media.

Description du poste

Sous la responsabilité du Directeur Artistique de l’agence, vous aurez à :

• Assurer la production d’assets digitaux pour les clients de l’agence

• Travailler sur l’identité d’activations créatives

• Réaliser une veille sectorielle mensuelle / benchmarks d’opérations Sport Marketing

• Participer à la conception d’opérations originales avec toute l’équipe de création

Qualifications

De formation supérieure Bac +3/5 spécialisée en Design ou Communication graphique, vous avez un fort intérêt pour le sport, le marketing et les activations de marque.

· Compétences recherchées :

Maitrise des logiciels de la suite Adobe (principalement Photoshop, Illustrator)

Esprit d’initiative et capacité à comprendre les demandes des annonceurs

Compétences rédactionnelles et orthographe

Rigueur et organisation

Proactif.ve, curieux.se, et autonome

Bon relationnel et esprit d’équipe

Modalités :

Type de contrat : Stage

Début du contrat : Début Janvier 2021

Durée du stage: 6 mois

Localisation : Paris 8ème.

Rémunération : Selon profil

Avantages : Remboursement du titre de transport à hauteur de 100%

Pour postuler : my.job@publicismedia.com