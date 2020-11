Offre de Stage : Chargé de communication et soutien événementiel – APMSA Grand Est

Offre de Stage : Chargé de communication et soutien événementiel

L’Association pour la Promotion des Métiers du Sport et de l’Animation en Grand Est (www.apmsagrandest.fr) est une association régionale organisée autour de deux pôles d’activités :

– La promotion auprès de tout public (lycéens, étudiants, demandeurs d’emplois, salariés) des métiers et des formations de l’Animation et du Sport. Dans ce cadre nous sommes en lien avec les partenaires de l’emploi et de la formation (organismes de formation, têtes de réseaux associatifs, pôle emploi, missions locales) et les partenaires institutionnels (Région Grand Est, DRDJSCS, Rectorats du Grand Est)

– La gestion du CFA Form’AS (www.form-as.fr), un Centre de Formation d’Apprentis régional aux métiers de l’Animation et du Sport. Notre CFA, « hors murs », s’appuie sur un réseau de 18 organismes de formation partenaires et propose 37 formations de niveau, III, IV et V (bac+2).

Les principales missions :

• Réalisation d’interviews et de reportages sur des évènements

• Création de supports vidéo

• Gestion du site Internet de l’APMSA GE

• Participation à nos événements de promotion des filières Sport et Animation

• Gestion et développement des réseaux sociaux

Profil et compétences recherchées :

Offre de stage correspondant à un(e) étudiant(e) Bac +4/+5 dans le domaine de la communication, de l’audiovisuel ou du digital

Connaissance et utilisation des techniques de reportage vidéo et des logiciels de montage

Capacités à construire et à scénariser des séquences filmées

Connaissance de WordPress

Capacités rédactionnelles

Intérêt pour le domaine associatif et/ou de la formation

Procédure de recrutement :

Envoyer CV + lettre de motivation à la directrice de l’association par mail à karen.lacroix@apmsagrandest.fr au plus tard le 14 décembre.

Conditions : Poste basé à Strasbourg, avec déplacements dans le Grand Est

Début du contrat de Stage : Début 2021, et en fonction des profils

Durée de stage : Stage long : 4 à 6 mois, 35h par semaine

Gratification de stage : 3.90€/H + frais de missions