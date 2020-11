Offre Alternance (3 postes) : Chef de Projet Marketing – SPORTFIVE

ALTERNANCE CHEF DE PROJET MARKETING – 3 POSTES A POURVOIR FOOTBALL – OMNISPORTS – ESPORT H/F

SPORTFIVE est une agence mondiale spécialisée dans la gestion des droits marketing et audiovisuels sportifs. SPORTFIVE offre aux clubs, ligues, fédérations et événements sportifs son expérience et son savoir-faire unique dans la gestion du sport professionnel : commercialisation de droits média et droits marketing, sponsoring d’hospitalité, stadium consulting et client servicing. SPORTFIVE accompagne également les marques dans leur stratégie de communication par le sport.

CONTRAT D’ALTERNANCE

Début : dès que possible

12 à 24 mois maximum (rythme à définir)

MISSIONS

Sous la supervision du Chef de Projet Marketing :

Marketing de l’offre / outils d’aide à la vente

– Supports de vente : présentation des ayants-droit sportifs et des opportunités sponsoring

– Formation des équipes commerciales au portefeuille de droits marketing de l’agence

Recommandation stratégique pour les marques

– Réalisation de dossiers de prospections et proposition des idées d’activation associées Prise de brief, renseignement sur la marque et ses enjeux, benchmark concurrentiel, identification d’opportunités, sourcing des offres ayant-droits, projection dans le storytelling et l’activation

Relation ayants-droit

– Analyse et réflexion sur les stratégies commerciales par ayant-droit (clubs, ligues, fédérations)

– Réflexion sur les services que SPORTFIVE peut proposer aux ayants-droit

– Proposition d’accompagnement et livraison de missions de conseil aux ayants-droit

– Suivi des mandats et des contrats de sponsoring de l’agence

– Veille sur l’actualité business et sportive des ayant-droits

Business Intelligence

– Benchmark sectoriels / partenaires sponsoring

– Benchmark de nouveaux produits Sponsoring (en France et à l’étranger)

– Veille de start-ups

– Veille sur les actualités du marketing sportif et tendances du secteur

– Création de newsletter interne pour tenir les équipes SPORTFIVE informées

PROFIL

• Formation bac+4/5 Ecole de Commerce spécialisation Communication, Marketing ou équivalent universitaire.

• Une spécialisation et/ou une première expérience/stage dans le domaine de la « communication/marketing sportif » serait un plus.

• Grande capacité d’analyse et de synthèse – capacité à construire des argumentaires impactant, comprendre les besoins des annonceurs et la relation avec les produits proposés.

• Excellent relationnel, autonome, réactif, créatif et innovant.

• Maitrise des outils de bureautique : Word, Excel, PowerPoint.

• Anglais indispensable

• Grand intérêt pour le sport et/ou l’esport, notamment du point de vue des fans et des supporters.

• Des affinités en termes de marketing digital seront appréciées.

• Une sensibilité créative (graphisme, planning stratégique) sera un plus.

CONDITION DE L‘ALTERNANCE

• Rémunération : la rémunération sera fixée en fonction du type de contrat, de l’âge et du niveau de formation

• Avantages : 50% titre de transport, tickets restaurant (prise en charge à 50% par le salarié)., avantages salariés (remises, chèques vacances..)

