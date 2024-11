Offre de stage : assistant.e communication événementielle – Sport Premium

Offre de stage : assistant.e communication événementielle H/F

Rejoins l’aventure Sport Premium !

Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire assistant(e) en communication événementielle pour rejoindre notre pôle communication.

Contrat : stage

Lieu : Annecy-le-Vieux – Parc des Glaisins

Date de début : à partir de janvier ou février 2025

Durée : 6 mois

L’AGENCE

Sport Premium est une agence de marketing sportif. Nous sommes experts de la communication par l’événement et spécialisés dans les sports outdoor. Vous intégrez le pôle communication de l’agence, pour assurer le développement de la visibilité des différents événements outdoor, dans un double objectif : renforcer l’image et la notoriété des événements et générer des inscriptions de participants.

VOS MISSIONS

En amont des événements : déploiement des stratégies de communication, plan média et hors média (principalement digital), dans le respect du positionnement propre à chaque événement.

Mise en œuvre de la stratégie digitale :

* Community management

* Création de contenu

* Webmastering

* Questionnaire de satisfaction

* Rédaction newsletter

* Veille sur les outils de communication

Le jour J : présence sur le week-end des événements :

* Gestion de projet des tâches à réaliser le week-end de l’événement

* Suivi live de l’événement sur les réseaux

* sociaux et site internet

* Soutien aux relations presse

* Soutien logistique à la production vidéo et photo

PROFIL

* Cursus universitaire : Bac +4/5, école ou université, management des organisations sportives, communication ou marketing

* Créativité, curiosité, rigueur et sens de l’organisation

* Autonomie et prise d’initiative

* Bonne qualité rédactionnelle

* Intérêt pour l’univers de l’événementiel et les sports de montagne

* Maîtrise des différents réseaux sociaux

* Maîtrise de Canva et du pack Office

* Compétence en graphisme et suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator) est un plus

* Permis B obligatoire

CONDITIONS

* Jours de travail : Lundi au vendredi et les weekends d’événements

* Rémunération : selon stage conventionné

CONTACT

CV et lettre de motivation à envoyer à : Camille Sanjuan – Responsable communication camille.sanjuan@sportpremium.com

LOCALISATION

Sport Premium – 2 avenue du Pré Closet 74940 Annecy-le-Vieux