Offre Emploi : Coordonnateur(trice) au développement du sport – Triathlon Québec

À propos de Triathlon Québec

Triathlon Québec est la fédération sportive québécoise mandatée par le Gouvernement du Québec pour promouvoir et développer le triathlon et ses variantes (courte et longue distances, triathlon d’hiver, cross triathlon, pentathlon d’hiver, duathlon, aquathlon,

SwimRun, aquavélo…). Organisme à but non lucratif créé en 1988, Triathlon Québec est en forte croissance depuis le début des années 2010.

Triathlon Québec se distingue par un fort engament dans le développement des triathlons scolaires, la prévention par le sport et les saines habitudes de vie, ainsi qu’une présence équilibrée dans chacune des sphères de la pratique sportive (initiation, récréation, compétition et excellence).

Pourquoi rejoindre Triathlon Québec ?

• Poste permanent avec un horaire de travail flexible.

• Possibilité de télétravail selon la politique en vigueur.

• Programme de formation continue pour les employés.

• Régime d’assurance collective.

• REER collectif avec contribution de l’employeur.

• Programme santé.

• Salaire compétitif en fonction de l’expérience et des compétences, selon l’échelle en vigueur.

• Horaire annuel basé sur une semaine de 37,5 heures, avec un horaire allégé de décembre à mars.

• 3 semaines de vacances et 5 congés mobiles.

• Environnement de travail moderne et convivial, incluant un accès à un gym.

• Une organisation qui place le développement durable au cœur de ses priorités.

Vos défis quotidiens

Support et présence aux événements :

• Réaliser des visites techniques sur les sites d’événements.

• Valider les plans, parcours et horaires proposés par les comités organisateurs.

• Réviser les rapports techniques après événement.

• Assurer la coordination entre les comités organisateurs, l’équipe d’officiels et l’équipe de Triathlon Québec.

Suivis administratifs liés aux compétitions et aux formations :

• Mettre à jour les classements des différentes séries de compétitions.

• Mettre à jour les documents techniques liés aux compétitions.

• Réviser et actualiser le guide de l’officiel en fonction des nouvelles réglementations et des meilleures pratiques.

• Assurer le suivi des qualifications pour les championnats du monde des groupes d’âge.

• Organiser les formations PNCE (pour officiels et entraîneurs) et les formations en premiers soins.

• Veiller à la vérification des antécédents judiciaires des officiels et des entraîneurs.

• Vérifier les dossiers des entraîneurs et maintenir à jour le répertoire des entraîneurs.

Développement et mise en œuvre d’activités en collaboration avec la direction technique

• Planifier et coordonner :

o La Coupe Québec.

o Les événements D3.

o Les compétitions régionales et scolaires.

o Les activités de découverte et d’initiation au triathlon.

Suivi des programmes en lien avec les compétitions

• Assurer la mise en œuvre et le suivi de la certification ÉcoTQ.

• Collaborer à l’application du programme anti-dopage

Ce qu’il vous faut pour réussir dans ce rôle

• Disponibilité fréquente pour travailler les fins de semaine.

• Capacité à gérer un volume de travail plus élevé en période estivale.

• Être en bonne condition physique.

• Minimum de 2 années d’expérience dans le milieu sportif (coordination, entraînement, arbitrage ou organisation d’événements).

• Connaissance du triathlon et des événements sportifs québécois, un atout important.

• Excellente gestion du stress et capacité à travailler sous pression.

• Autonomie, sens des responsabilités, organisation, rigueur, dynamisme et diplomatie.

• Détenir un permis de conduire valide.

• Bonne maîtrise des logiciels Word et Excel.

• Atouts :

o Diplôme collégial ou universitaire un domaine sportif ou connexe.

o Formation d’officiel en triathlon ou sport connexe.

Lieu: Maison du Loisir et du Sport

Date d’entrée en poste : janvier 2025

Comment faire application: Faites parvenir votre CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à msullivan@triathlonquebec.org

Date limite: Nous recevons vos demandes jusqu’au mardi 10 décembre 2024.