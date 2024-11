Offre de Stage : Assistant(e) Chargé(e) de Projet Événementiel – Tango Events

Offre de Stage : Assistant(e) Chargé(e) de Projet Événementiel

Période : à partir de Janvier 2025

Lieu : Palais des Sports du Prado, Bourges

À propos de Tango Events :

Tango Events est une agence spécialisée dans l’organisation d’événements d’envergure, allant de conférences professionnelles à des salons et événements culturels. Forts d’une croissance rapide, nous recherchons à structurer davantage nos processus internes afin d’assurer une meilleure gestion des projets et une anticipation optimale des besoins.

Dans le cadre de notre développement, nous offrons une opportunité unique à un(e) stagiaire motivé(e) de rejoindre notre équipe pour participer à l’optimisation de nos outils et méthodes d’organisation d’événements, avec un rôle actif sur le terrain.

Missions :

Sous la supervision de l’équipe de gestion de projet, vous serez chargé(e) de contribuer à :

1. Création d’outils de planification : Participer à la mise en place de checklists, tableaux de bord et autres outils de suivi pour améliorer la gestion des événements.

2. Coordination des tâches : Collaborer avec les différentes équipes (logistique, communication, technique) pour s’assurer que les tâches sont bien planifiées et suivies.

3. Amélioration des processus existants : Identifier les faiblesses dans les processus actuels et proposer des solutions innovantes pour optimiser l’organisation des événements.

4. Suivi opérationnel des événements : Assister à la mise en place des événements sur le terrain, en contribuant aux aspects logistiques, techniques, et relationnels. Vous aiderez notamment à :

o La gestion de l’accueil des participants et conférenciers.

o La mise en place des espaces (salles, mobilier, matériel technique).

o La coordination avec les prestataires et l’équipe technique pendant l’événement.

5. Reporting et analyse post-événement : Contribuer à la rédaction des retours d’expérience pour améliorer les futurs événements.

Profil recherché :

• Formation : Étudiant(e) en communication, gestion de projet, événementiel, ou autre domaine pertinent.

• Compétences :

o Bonne capacité d’organisation et sens du détail.

o Aisance avec les outils numériques.

o Autonomie, esprit d’initiative et capacité à travailler en équipe.

• Atouts :

o Intérêt pour l’événementiel et envie de participer activement à l’organisation de projets variés.

o Une première expérience dans l’événementiel ou la gestion de projet serait un plus.

• Exigences :

o Permis de conduire valide et véhicule personnel.

Conditions :

• Stage à temps plein, avec possibilité de télétravail partiel selon les besoins.

• Participation active à l’organisation et à l’exécution d’événements en temps réel, avec des responsabilités opérationnelles.

• Environnement de travail stimulant au sein d’une équipe dynamique.

• Possibilité de prolongation du stage en fonction des besoins de la structure et de la qualité du candidat.

Candidature :

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à v.cavelier@bourgesbasket.com avant le 27 novembre 2024.

Nous avons hâte de vous accueillir dans notre équipe et de partager avec vous une expérience enrichissante !