Offre Emploi : Chargé.e de développement commercial – Chambéry Savoie Mont Blanc Handball

Dans le cadre du développement de son service commercial, le Chambéry Savoie Mont Blanc est à la recherche d’un.e chargé.e de développement commercial.

Club sportif professionnel évoluant au plus haut niveau français et européen depuis 30 ans, le Chambéry Savoie Mont Blanc joue les premiers rôles dans le championnat le plus compétitif du monde et doit sa performance sportive à la stabilité de sa structure et à son engagement fort et reconnu dans la formation.

Acteur social et économique important du territoire, le Chambéry Savoie Mont Blanc joue ses matchs dans l’incontournable salle du Phare de Chambéry (4 400 places), dispose d’un outil unique dédié à sa formation et son développement économique avec la 1ère Académie Internationale de Handball et possède une exposition médiatique importante aux travers de nombreux médias et les diffusions TVs.

Réseau professionnel de plus de 300 entreprises, le club propose des solutions reconnues sur son territoire pour permettre aux sociétés de développer leur notoriété, renforcer leurs activations commerciales, organiser leurs événements. Une expérience client unique est à vivre sur chaque rencontre. Le club organise également de nombreux événements conviviaux tout au long de l’année pour permettre à chacun d’accroître son réseau professionnel.

La Team Chambé s’appuie enfin sur ses valeurs d’Ambition, de Générosité et de Responsabilité.

Rejoignez un club novateur et dynamique qui compte dans le Handball français !

Sous la responsabilité du Directeur des relations commerciales et en lien avec la politique établie par la direction générale, vous participerez au sein de l’équipe commerciale au développement de l’offre entreprises et du réseau du Chambéry Savoie Mont Blanc et contribuerez également à la bonne gestion et au suivi de la relation client.

VOS MISSIONS PRINCIPALES

Commercialisation du catalogue « d’offres match » et de « l’offre événementielle » de la Groupama Académie auprès de la cible B2B

(Assimilation des offres commerciales, analyse du marché et de l’environnement économique, prospection commerciale multicanal, prise de rendez-vous, réalisation et envoi de propositions chiffrées, relance commerciale)

Gestion, suivi et fidélisation de votre portefeuille client

(Mise à jour de l’outil CRM du club, mise en place, contrôle et suivi des prestations en lien avec les différents services du club, préparation des événements commercialisés, réalisation de reporting client)

Participation aux événements du club

(Accueil et réception des clients les soirs de matchs, aide à l’organisation des événements clubs – matchs, événements réseau, événements Groupama Académie –, présence lors des événements club)

Reporting d'activité en lien avec la direction

(Participation aux réunions commerciales, partage d’expériences, établissement d’un plan d’action de votre activité commerciale, remontée des indicateurs d’activités et de performance, analyse et évaluation des actions menées et des résultats obtenus, traçabilité des actions, comptes-rendus d’activité)

VOTRE PROFIL

Doté.e d’un relationnel de qualité et d’un sens de la négociation développé, vous êtes engagé.e dans une démarche de conquête, de prospection et de recherche de performance dans toutes les actions que vous entreprenez.

L’esprit d’équipe, la rigueur, et le travail collaboratif seront nécessaires pour collaborer au sein de votre équipe et des autres services du club (Marketing, Communication, Billetterie, Pôle Social, etc.).

Ce poste demande un engagement important : vous serez présent(e) auprès des clients les soirs de match et vous jouerez le rôle d’ambassadeur du Club lors de divers événements professionnels (en journée ou en soirée).

La connaissance du tissu économique local sera appréciée.

QUALIFICATION

Une expérience professionnelle est requise dans un poste similaire. Idéalement, vous connaissez le milieu du sport et de l’événementiel.

COMPÉTENCES ET SAVOIR ÊTRE

Aisance relationnelle physique et téléphonique, courtoisie

Bonne élocution et bonnes qualités rédactionnelles.

Sens de l’écoute et de la persévérance.

Esprit d’analyse et de synthèse

Sens de l’organisation.

Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, Power Point).

Permis de conduire

Rejoignez-nous !

Poste en CDI à temps plein basé à Chambéry

Prise de poste début 2025

Rémunération : Fixe + Commissions sur vente

Pour candidater, veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation par e-mail avec

Objet : Candidature Chargé.e de développement commercial avant le vendredi 13 décembre à romain.denos@teamchambe.com