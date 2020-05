Offre de Stage : Commercial(e) – Entreprise partenaire de Win Sport School (Chambéry)

Etablissement : Chambéry

Type de poste : Commercial

Type de contrat : Stage

Localisation : Chambéry

L’école du Management du sport WIN Chambéry recrute, pour le compte d’une entreprise partenaire dans le domaine du sport, un(e) Commercial(e) à partir de juillet 2020 dans le cadre du Bachelor Management du Sport.

MISSIONS

– Participation à l’élaboration de l’offre commerciale du club.

– Fidélisation et développement d’un portefeuille de partenaires, avec un suivi régulier afin de d’optimiser la relation client.

– Prospection d’entreprises privées au travers de différents outils (phoning, terrain, internet, réseaux d’affaires…).

– Vente de produits en catalogues.

– Mise en place d’actions commerciales.

– Participation active aux événements du club (jours de match, séminaires, soirées partenaires, soit 25/saison).

– Reporting hebdomadaire auprès du Responsable Commercial et Communication à chaque fin de semaine.

– Outre l’aspect commercial, vous suivrez également les aspects financiers, administratifs ou logistiques de vos clients.

PROFIL

De formation commerciale, vous justifiez d’une expérience de 3 ans dans le domaine de la vente de service. Vous êtes doté d’un réel tempérament de chasseur et faites preuve d’une grande disponibilité.

Vous aimez le challenge, souhaitez travailler dans un environnement à échelle humaine et dans un cadre de travail agréable au sein d’une équipe motivée et solidaire. Méthodique, organisé(e), dynamique et positif(ve), avec un vrai esprit d’équipe vous mettrez tout en œuvre pour faire progresser votre chiffre d’affaires et son image.

Vos qualités relationnelles, votre forte culture d’entreprise et vos valeurs d’appartenance vous permettront d’intégrer rapidement notre équipe.

Une expérience dans un service commercial d’un club de sport, avec l’intérêt pour le milieu sportif et rugbystique sont des plus.

Vous maitrisez impérativement le pack office et disposez du permis B et d’un véhicule

