Offre de Stage : Assistant(e) Coordinateur opérationnel – EcoTrail Paris / Foulée Meudonnaise

STRUCTURE CONVENTION : SAS ECOTRAIL ORGANISATION

STRUCTURE D’ACCUEIL : SAS ECOTRAIL ORGANISATION

PÉRIODE DE STAGE

9 MOIS de début septembre 2020 à fin mai 2021

Stage en alternance ou césure

Envoi des réponses (CV + lettre de motivation) à Jérôme TOULOUSE par mail à :

jtoulouse@ecotrailorga.fr – 06 25 03 94 19

Périmètre travaillé : Organisation des manifestations sous la direction du Directeur de Course ou du Coordinateur opérationnel

Interlocuteurs internes et externes : Associations, Institutions (Communes, Préfectures, Département, Région) / Partenaires / Fournisseurs / Prestataires / Bénévoles

Enjeux :

– Être au cœur de l’Organisation en travaillant à la préparation et au déploiement de la 13ème et de la 14ème édition de l’EcoTrail Paris (13.000 participants) qui se tiendront du 30 septembre au 4 octobre 2020 et du 17 au 21 mars 2021.

https://paris.ecotrail.com/

– Être au cœur de l’Organisation en travaillant à la préparation et au déploiement de la 30ème édition de la Foulée Meudonnaise (4.000 participants) qui se tiendra courant du mois d’avril 2021.

https://www.lafouleemeudonnaise.fr/

– Aider à l’organisation et à la préparation de la 24ème édition du Semi-marathon de Boulogne-Billancourt (10.000 participants) qui se tiendra le 22 novembre 2020.

http://www.semi-marathonbb.fr/

– Aider à l’organisation et à la préparation de la 6ème édition de la Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron (12.000 participants) qui se tiendra le 30 mai 2021.

https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/

– Être au cœur de l’organisation et participer à la réussite et au bon fonctionnement des événements en garantissant une coordination logistique efficace et en fiabilisant les outils de pilotage.

Missions :

– Pour la journée du dimanche (Randos et Marches nordiques), Participation à l’élaboration du cahier des charges de la course (dossier technique), formalisation des besoins en logistique, réalisation de tableaux de suivi, aide à la coordination logistique et au pilotage des bénévoles,

– Gestion des achats en respect avec le budget de l’événement,

– Gestion de l’ensemble de la signalétique de l’événement,

– Participation à l’élaboration de divers livrables (plannings, tableaux de bord), réalisation de bilans financiers, recherche de fournisseurs/prestataires, gestion des demandes faites à l’organisation, gestion des bilans post événement.

– Aide au déploiement opérationnel des autres événements de la société

Lieu du stage : Issy-les-Moulineaux (92)

Rattachement hiérarchique : Directeur de Course/Coordinateur opérationnel

Indemnité de stage : Minimum légal en vigueur + prise en charge 50% titre de transport et tickets restaurant

Apports pour le stagiaire :

Compétences métier développées : Connaissance du fonctionnement d’une organisation d’événement, connaissance des relations partenaires privés et publics, connaissance du milieu associatif, gestion logistique, management sans lien hiérarchique

Compétences personnelles développées :

– Sens des responsabilités

– Créativité dans la recherche de solutions

– Autonomie

– Sens de la priorisation et de la coordination

Qualifications souhaitées :

Niveau d’études requis : BAC+4 / BAC +5

Qualités requises : rigueur, autonomie, maturité, réactivité, sens du contact, bon sens de l’organisation, passé sportif idéalement Trail et/ou Running

Compétences requises : maîtrise des outils bureautiques Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Permis de conduire B