Offre Alternance : Chargé de Communication – Entreprise partenaire de Win Sport School (Lille)

Etablissement : Lille

Type de poste : Chargé de Communication

Type de contrat : Alternance

Secteur : Communication / Sport

Localisation : Lille

WIN Lille recherche, pour une entreprise partenaire, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance.

L’entreprise propose à la location un parc matériel toujours grandissant et met à disposition ses nombreux artistes lors d’événements, soirées, anniversaires…

MISSIONS

Développer une stratégie de communication

Suivre les résultats des différentes actions

Analyser les résultats des actions de communication et leur impact commercial

Assurer une veille sur le marché, la concurrence, les tendances consommateurs, la presse et la publicité

Organisation, mise en place et amélioration des actions de communication

Choisir les messages et leurs supports les plus pertinents, les tester, en assurant la cohérence entre message, image de l’entreprise, et stratégie

Réaliser ou faire réaliser les supports et les actualiser : écrits, photos, fiches produits, catalogues, dossiers presse, campagnes publicitaires…

Promotion et évolution de l’image de la société

PROFIL

Connaître les produits et les techniques de production de l’entreprise

Maîtriser les techniques de communication écrite et orale

Communiquer avec aisance et diplomatie

Etre capable d’organiser une campagne de communication

Être disponible, perpétuellement à l’écoute et très curieux(se)

Être autonome, prendre des initiatives

Recueillir et diffuser les informations pertinentes

Maîtriser les principaux outils bureautiques et de communication

