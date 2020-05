Offre Alternance : Commercial – Entreprise partenaire de Win Sport School (Annecy)

Référence : WIN_2020_04

Etablissement : Annecy

Type de poste : Alternance

Type de contrat : Alternance

Secteur : Sport

Localisation : Annecy

L’école de Management du Sport WIN Sport School Annecy recrute, pour le compte d’une entreprise partenaire, un(e) Commercial(e) en alternance.

Vous intégrez le MBA Management du Sport en contrat d’apprentissage.

MISSIONS

Rattaché(e) au service pro, vous participerez :

Au suivi, à la fidélisation et au développement commercial de nos ventes auprès des professionnels

Au déploiement de notre présence auprès des clubs et des stations.

A la gestion et au suivi des rassemblements moniteurs

A la gestion et à l’optimisation de notre présence sur les skis tests et différents salons (Sport Achat, Ski Tests B2B et B2C)

PROFIL

Vous intégrez le MBA Management du Sport au sein de l’école WIN Annecy

Connaissance du milieu du ski

Nombreux déplacements

Autonome et bon relationnel

Bon niveau d’Anglais

Pour postuler, rendez-vous ici